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Головна Туризм Тисячі туристів з'їжджаються до Греції через кота — чим відомий

Тисячі туристів з'їжджаються до Греції через кота — чим відомий

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:48
Кіт став зіркою у Греції — відео
Кіт Чонкус Максимус. Фото: Кадр із відео

Щороку мільйони туристів відвідують грецький острів Крит, щоб насолодитися кришталево чистим морем, піщаними пляжами та прекрасними будівлями. Але є ще одна незвична атракція, яка також приваблює відвідувачів до цього курорту.

Про це пише Daily Mail.

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Товстенький чорно-білий кіт Чонкус Максимус привернув увагу безлічі мандрівників та став знаменитістю в мережі. Пухнастик став настільки відомим, що навіть має позначку на Google Maps з 435 відгуками. Його називають справжньою легендою.

Чонкус живе в місті Ханьї, розташованому на північно-західному узбережжі Криту. Тисячі туристів приходять познайомитися з місцевою знаменитістю і знімають кумедні фото й відео.

"Гарний, привітний товстун! Обов'язково відвідайте це місце!".

"Чонкус розлігся під фургоном у тіні. Я погладив його лапу і заслужено отримав стусана. Точно варто відвідати Короля!".

@elenatheof

#holyairball #chonkusmaximus #crete FYI no cats were hurt in the making of this video (was only trying to stroke him)

♬ ECE Marketing Airball - EC Equine Marketing

Нагадаємо, раніше ми розповідали про величезні лавандові поля в Україні, де можна влаштувати атмосферну фотосесію. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

 

подорож Греція TikTok туризм кіт соцмережі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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