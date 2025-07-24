Кіт став зіркою у Греції — відео

Тисячі туристів з'їжджаються до Греції через кота — чим відомий
Щороку мільйони туристів відвідують грецький острів Крит, щоб насолодитися кришталево чистим морем, піщаними пляжами та прекрасними будівлями. Але є ще одна незвична атракція, яка також приваблює відвідувачів до цього курорту.
Про це пише Daily Mail.
Пухнастка зірка Греції
Товстенький чорно-білий кіт Чонкус Максимус привернув увагу безлічі мандрівників та став знаменитістю в мережі. Пухнастик став настільки відомим, що навіть має позначку на Google Maps з 435 відгуками. Його називають справжньою легендою.
Чонкус живе в місті Ханьї, розташованому на північно-західному узбережжі Криту. Тисячі туристів приходять познайомитися з місцевою знаменитістю і знімають кумедні фото й відео.
"Гарний, привітний товстун! Обов'язково відвідайте це місце!".
"Чонкус розлігся під фургоном у тіні. Я погладив його лапу і заслужено отримав стусана. Точно варто відвідати Короля!".
@sophie292929
And I mean da BIGGEST #chonkusmaximus #chania #crete♬ Moto moto meme from yuh boi grandmascoochie - gcoochie
@elenatheof
#holyairball #chonkusmaximus #crete FYI no cats were hurt in the making of this video (was only trying to stroke him)♬ ECE Marketing Airball - EC Equine Marketing
Нагадаємо, раніше ми розповідали про величезні лавандові поля в Україні, де можна влаштувати атмосферну фотосесію. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.
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