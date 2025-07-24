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Главная Туризм Тысячи туристов съезжаются в Грецию из-за кота — чем известен

Тысячи туристов съезжаются в Грецию из-за кота — чем известен

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:48
Кот стал звездой в Греции - видео
Кот Чонкус Максимус. Фото: Кадр из видео

Ежегодно миллионы туристов посещают греческий остров Крит, чтобы насладиться кристально чистым морем, песчаными пляжами и прекрасными зданиями. Но есть еще одна необычная аттракция, которая также привлекает посетителей к этому курорту.

Об этом пишет Daily Mail.

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Толстенький черно-белый кот Чонкус Максимус привлек внимание множества путешественников и стал знаменитостью в сети. Пушистик стал настолько известным, что даже имеет отметку на Google Maps с 435 отзывами. Его называют настоящей легендой.

Чонкус живет в городе Ханьи, расположенном на северо-западном побережье Крита. Тысячи туристов приходят познакомиться с местной знаменитостью и снимают забавные фото и видео.

"Красивый, приветливый толстяк! Обязательно посетите это место!".

"Чонкус разлегся под фургоном в тени. Я погладил его лапу и заслуженно получил пинок. Точно стоит посетить Короля!".

@elenatheof

#holyairball #chonkusmaximus #crete FYI При создании этого видео никакие коты не пострадали (пытался только погладить его)

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Напомним, ранее мы рассказывали об огромных лавандовых полях в Украине, где можно устроить атмосферную фотосессию. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

путешествие Греция TikTok туризм кот соцсети
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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