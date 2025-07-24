Кот стал звездой в Греции - видео

Тысячи туристов съезжаются в Грецию из-за кота — чем известен
Ежегодно миллионы туристов посещают греческий остров Крит, чтобы насладиться кристально чистым морем, песчаными пляжами и прекрасными зданиями. Но есть еще одна необычная аттракция, которая также привлекает посетителей к этому курорту.
Об этом пишет Daily Mail.
Пушистая звезда Греции
Толстенький черно-белый кот Чонкус Максимус привлек внимание множества путешественников и стал знаменитостью в сети. Пушистик стал настолько известным, что даже имеет отметку на Google Maps с 435 отзывами. Его называют настоящей легендой.
Чонкус живет в городе Ханьи, расположенном на северо-западном побережье Крита. Тысячи туристов приходят познакомиться с местной знаменитостью и снимают забавные фото и видео.
"Красивый, приветливый толстяк! Обязательно посетите это место!".
"Чонкус разлегся под фургоном в тени. Я погладил его лапу и заслуженно получил пинок. Точно стоит посетить Короля!".
@sophie29292929
И я имею ввиду da BIGGEST #chonkusmaximus #chania #crete♬ Moto moto meme from yuh boi grandmascoochie - gcoochie
@elenatheof
#holyairball #chonkusmaximus #crete FYI При создании этого видео никакие коты не пострадали (пытался только погладить его)♬ Воздушный шар ECE Marketing - EC Equine Marketing
Напомним, ранее мы рассказывали об огромных лавандовых полях в Украине, где можно устроить атмосферную фотосессию. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.
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