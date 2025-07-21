Греція буде штрафувати на 2000 євро через нові правила — що варто знати

Сильна спека. Фото: freepik.com

Цього тижня в багатьох містах Греції прогнозується 44 градусна спека. У зв'язку з цим влада країни запровадила нові правила для працівників.

Про це пише Daily Express.

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Повідомляється, що сьогодні, 21 липня, Міністерство праці Греції оприлюднило низку правил для працюючих, які передбачають обов'язкову зупинку роботи та дистанційну роботу в пікові години спеки в окремих регіонах країни. Зокрема, з 12:00 до 17:00 буде заборонена робота на відкритому повітрі. Мова йде про будівельні проєкти, будівельні майданчики й доставки в ці години.

Влада країни просить компанії забезпечити віддалену роботу для співробітників, де це можливо. Тих же, хто проігнорує правила — оштрафують на 2 000 євро за кожного працівника.

Жінка страждає від спеки. Фото: freepik.com

Нові правила поширюються на Еврос (район Суфлі), Серрес (район Серрес), Ларис (район Лариса), Віотію (район Аліартос), Халкідікі (район Полігірос), Іматію (район Верія), а також на Іонічні острови, на схід Родосу та прибережні райони областей Коринф, Арголіди, Аркадії, Лаконії й Мессінії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Також ми писали, як від страшної спеки рятуються жителі Близького Сходу.