Греция будет штрафовать на 2000 евро из-за новых правил — что стоит знать

Сильная жара. Фото: freepik.com

На этой неделе во многих городах Греции прогнозируется 44 градусная жара. В связи с этим власти страны ввели новые правила для работников.

Об этом пишет Daily Express.

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Сообщается, что сегодня, 21 июля, Министерство труда Греции обнародовало ряд правил для работающих, которые предусматривают обязательную остановку работы и дистанционную работу в пиковые часы жары в отдельных регионах страны. В частности, с 12:00 до 17:00 будет запрещена работа на открытом воздухе. Речь идет о строительных проектах, строительных площадках и доставках в эти часы.

Власти страны просят компании обеспечить удаленную работу для сотрудников, где это возможно. Тех же, кто проигнорирует правила — оштрафуют на 2 000 евро за каждого работника.

Женщина страдает от жары. Фото: freepik.com

Новые правила распространяются на Еврос (район Суфли), Серрес (район Серрес), Ларис (район Лариса), Виотию (район Алиартос), Халкидики (район Полигирос), Иматию (район Верия), а также на Ионические острова, на восток Родоса и прибрежные районы областей Коринф, Арголиды, Аркадии, Лаконии и Мессинии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также мы писали, как от страшной жары спасаются жители Ближнего Востока.