Бассейны в Киеве и области - подборка мест для отдыха в Киеве и области

Семья отдыхает возле бассейна. Фото: freepik.com

Мы и не успели заметить, как пролетело два месяца лета. Однако есть еще август, чтобы насладиться солнцем и теплом.

Подборкой бассейнов в Киеве и области поделилось издание OBOZ.UA.

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Пирс 39 на ВДНХ

Летом ВДНХ манит туристов не только фудкортами и интересными выставками, но и большим бассейном с шезлонгами. Здесь есть отдельное место для детей с водными горками. Бассейн открывается в 11 утра. Час стоит от 100 до 250 гривен, в зависимости от дня недели и того, возьмете ли с собой детей.

Пляж Яхта на Оболони

На этой локации есть три разных бассейна и бар с вкусными коктейлями и ресторан. Средний чек блюда - 250-300 гривен. Здесь можно поиграть с друзьями в волейбол, покататься на качелях, развлечься с детьми в Динопарке и сделать атмосферные кадры на фотозоне. Ценник на шезлонг здесь варьируется от 150 до 3500 гривен.

Sungrilla Secret Beach на Подоле

Место отдыха расположено по адресу Набережно-Крещатицкая, 10. Здесь на удобных шезлонгах можно не только позагорать, но и насладиться невероятными видами Днепра. Здесь есть удобные шезлонги, кровати, ресторан и бар. Кроме того, заведение является "петфрендли", поэтому вы можете взять с собой любимца. Стоимость шезлонга здесь стартует от 800 гривен, а шатра — от 2500 тысяч гривен.

Sobi Club в Хотяновке

Это большой загородный комплекс с различными бассейнами, окруженный сосновым лесом. Дети здесь могут развлечься на водных горках, а взрослые — восстановить силы в гидромассажных ваннах. Отдых здесь вам обойдется дороже предыдущих вариантов — от 750 гривен и до 6000 гривен, в зависимости от зон.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересных локациях, в нескольких часах езды от столицы. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.