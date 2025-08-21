Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Уникальное село с горнолыжным курортом и ветряными мельницами

Уникальное село с горнолыжным курортом и ветряными мельницами

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:39
Село с ветряными мельницами в Черкасской области - где стоит побывать в августе
Ветряки в селе Водяники. Фото: Facebook

Лето почти подходит к концу, однако тепло будет радовать нас около месяца. Время спланировать небольшой отпуск и открыть для себя новый уголок Украины.

Уникальной локацией села с горнолыжным курортом и огромными ветряными мельницами поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Живописное село в Черкасской области

Путешественник порекомендовал этим летом побывать в селе Водяники в Черкасской области. Зимой здесь разворачивается горнолыжный курорт, а летом туристы могут здесь сделать атмосферные фото на фоне огромных ветряков.

Всего в 30 километрах от этого села расположен Букский каньон с невероятными видами, а чуть дальше — уманский парк "Софиевка".

За вход на территорию с гигантскими ветряными мельницами и деревянными качелями придется отдать 100 гривен с человека.

@vadymgrinko

Буковель на минималках?) Вообще очень красивое село, рекомендую заехать 🗺️😍

♬ Country - Evgeny

Напомним, ранее мы рассказывали о чистом озере в нескольких километрах от села Карасин на Волыни. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.

путешествие лето природа Украина туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации