Село с ветряными мельницами в Черкасской области - где стоит побывать в августе

Уникальное село с горнолыжным курортом и ветряными мельницами
Лето почти подходит к концу, однако тепло будет радовать нас около месяца. Время спланировать небольшой отпуск и открыть для себя новый уголок Украины.
Уникальной локацией села с горнолыжным курортом и огромными ветряными мельницами поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.
Живописное село в Черкасской области
Путешественник порекомендовал этим летом побывать в селе Водяники в Черкасской области. Зимой здесь разворачивается горнолыжный курорт, а летом туристы могут здесь сделать атмосферные фото на фоне огромных ветряков.
Всего в 30 километрах от этого села расположен Букский каньон с невероятными видами, а чуть дальше — уманский парк "Софиевка".
За вход на территорию с гигантскими ветряными мельницами и деревянными качелями придется отдать 100 гривен с человека.
@vadymgrinko
Буковель на минималках?) Вообще очень красивое село, рекомендую заехать 🗺️😍♬ Country - Evgeny
Напомним, ранее мы рассказывали о чистом озере в нескольких километрах от села Карасин на Волыни. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.
Читайте Новини.LIVE!