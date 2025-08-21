Село с ветряными мельницами в Черкасской области - где стоит побывать в августе

Ветряки в селе Водяники. Фото: Facebook

Лето почти подходит к концу, однако тепло будет радовать нас около месяца. Время спланировать небольшой отпуск и открыть для себя новый уголок Украины.

Уникальной локацией села с горнолыжным курортом и огромными ветряными мельницами поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Живописное село в Черкасской области

Путешественник порекомендовал этим летом побывать в селе Водяники в Черкасской области. Зимой здесь разворачивается горнолыжный курорт, а летом туристы могут здесь сделать атмосферные фото на фоне огромных ветряков.

Всего в 30 километрах от этого села расположен Букский каньон с невероятными видами, а чуть дальше — уманский парк "Софиевка".

За вход на территорию с гигантскими ветряными мельницами и деревянными качелями придется отдать 100 гривен с человека.

@vadymgrinko Буковель на минималках?) Вообще очень красивое село, рекомендую заехать 🗺️😍 ♬ Country - Evgeny

