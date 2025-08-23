Где самое большое цветение гортензии в августе 2025 года — куда поехать

Пик цветения гортензий — ТОП-3 локации, которые стоит посетить
Стоит ехать на поля с гортензиями именно в пик их цветения — в конце лета. Это действительно сказочное зрелище — аромат и нежные бело-розовые волны.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые красивые поля с гортензиями в Украине.
Добропарк на Киевщине
Парк находится в селе Мотыжин Макаровской поселковой общины Бучанского района в 29 км от Киева по Житомирской трассе. Посетителей ждут не только невероятные и нежные цветы, но и сказочные аллеи, терраса с лимонами, розовое авто, зеркала и другой реквизит для сочных и атмосферных фото. За билет для взрослого придется отдать 400 гривен, за детский — 300 гривен.
Сказочные поля на Львовщине
Поля находятся в селе Стрелки, в 25 км езды от Львова. Он открыт для посетителей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Здесь можно не только насладиться цветением 17 сортов гортензий, но и заказать атмосферную фотосессию, которая оставит приятные воспоминания. Вход стоит 150 гривен с человека.
Ботсад имени Гришко в Киеве
Здесь представлено много сортов гортензии, которые будут пахнуть и цвести до самой осени. Сад работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет для взрослых стоит 150 грн, а для школьников — 100 грн. Также действуют льготы для определенных групп граждан.
