Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Пик цветения гортензий — ТОП-3 локации, которые стоит посетить

Пик цветения гортензий — ТОП-3 локации, которые стоит посетить

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 16:37
Где самое большое цветение гортензии в августе 2025 года — куда поехать
Влюбленные среди поля с гортензиями. Фото: instagram.com/kazkovipolya/

Стоит ехать на поля с гортензиями именно в пик их цветения — в конце лета. Это действительно сказочное зрелище — аромат и нежные бело-розовые волны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые красивые поля с гортензиями в Украине.

Реклама
Читайте также:

Добропарк на Киевщине

Парк находится в селе Мотыжин Макаровской поселковой общины Бучанского района в 29 км от Киева по Житомирской трассе. Посетителей ждут не только невероятные и нежные цветы, но и сказочные аллеи, терраса с лимонами, розовое авто, зеркала и другой реквизит для сочных и атмосферных фото. За билет для взрослого придется отдать 400 гривен, за детский — 300 гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dobropark (@dobropark)

Сказочные поля на Львовщине

Поля находятся в селе Стрелки, в 25 км езды от Львова. Он открыт для посетителей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Здесь можно не только насладиться цветением 17 сортов гортензий, но и заказать атмосферную фотосессию, которая оставит приятные воспоминания. Вход стоит 150 гривен с человека.

Ботсад имени Гришко в Киеве

Здесь представлено много сортов гортензии, которые будут пахнуть и цвести до самой осени. Сад работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет для взрослых стоит 150 грн, а для школьников — 100 грн. Также действуют льготы для определенных групп граждан.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.

путешествие лето Киевская область цветы туризм фотосессия
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации