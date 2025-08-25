Куди поїхати в Європу восени 2025 — де тепле море, ціни

Туристки відпочивають на морі. Фото: freepik.com

Хоча до кінця літа залишилось кілька днів, в Європі є багато курортів, де можна класно відпочити у вересні-жовтні. В цей період вже зменшується кількість туристів, ціни в готелях стають приємнішими, а вода в морі ще залишається теплою.

Підбіркою осінніх курортів поділилась тревел-блогерка Марія Шваб в Instagram.

Коста-Бланка в Іспанії

Тут можна розкішно провести відпустку на 150 км пляжів із золотим піском. У вересні-жовтні тут вже значно менше туристів і вам не заважатиме галас смакувати паелью та сангрію на березі моря. Блогерка порадила обов'язково побувати в мальовничому містечку Кальпе.

Апулія на півдні Італії

Тут можна насолоджуватися літньою погодою аж до листопада. В Апулії дуже чисте море, смачна кухня, а неймовірний пляж Поліньяно-а-Маре, місто Остуні та казкові труллі в Альберобелло здивують кожного своєю красою.

Кіпр

Найкомфортніша погода тут саме в жовтні — сонячно та доволі тепло. Вода в морі в цей період нагріта до максимуму, туристів на пляжах стає менше, а готелі пропонують набагато приємніші ціни.

Сардинія в Італії

Після 15 жовтня на Сардинії йде на спад туристичний сезон, людей стає менше, проте море залишається теплим. Саме цей острів може похвалитися 300 сонячними днями на рік. Саме середина осені — ідеальний час, щоб насолодитися красою Сардинії та відпочити.

