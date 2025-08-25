Куда поехать в Европу осенью 2025 года — где теплое море, цены

Туристки отдыхают на море. Фото: freepik.com

Хотя до конца лета осталось несколько дней, в Европе есть много курортов, где можно классно отдохнуть в сентябре-октябре. В этот период уже уменьшается количество туристов, цены в отелях становятся приятными, а вода в море еще остается теплой.

Подборкой осенних курортов поделилась тревел-блогер Мария Шваб в Instagram.

Коста-Бланка в Испании

Здесь можно роскошно провести отпуск на 150 км пляжей с золотым песком. В сентябре-октябре здесь уже значительно меньше туристов и вам не будет мешать шум смаковать паэлью и сангрию на берегу моря. Блогер посоветовала обязательно побывать в живописном городке Кальпе.

Апулия на юге Италии

Здесь можно наслаждаться летней погодой вплоть до ноября. В Апулии очень чистое море, вкусная кухня, а невероятный пляж Полиньяно-а-Маре, город Остуни и сказочные трулли в Альберобелло удивят каждого своей красотой.

Кипр

Самая комфортная погода здесь именно в октябре — солнечно и довольно тепло. Вода в море в этот период нагрета до максимума, туристов на пляжах становится меньше, а отели предлагают гораздо более приятные цены.

Сардиния в Италии

После 15 октября на Сардинии идет на спад туристический сезон, людей становится меньше, однако море остается теплым. Именно этот остров может похвастаться 300 солнечными днями в году. Именно середина осени — идеальное время, чтобы насладиться красотой Сардинии и отдохнуть.

