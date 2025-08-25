Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Выгодные цены и мало туристов — куда полететь на море осенью

Выгодные цены и мало туристов — куда полететь на море осенью

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:01
Куда поехать в Европу осенью 2025 года — где теплое море, цены
Туристки отдыхают на море. Фото: freepik.com

Хотя до конца лета осталось несколько дней, в Европе есть много курортов, где можно классно отдохнуть в сентябре-октябре. В этот период уже уменьшается количество туристов, цены в отелях становятся приятными, а вода в море еще остается теплой.

Подборкой осенних курортов поделилась тревел-блогер Мария Шваб в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Коста-Бланка в Испании

Здесь можно роскошно провести отпуск на 150 км пляжей с золотым песком. В сентябре-октябре здесь уже значительно меньше туристов и вам не будет мешать шум смаковать паэлью и сангрию на берегу моря. Блогер посоветовала обязательно побывать в живописном городке Кальпе.

Апулия на юге Италии

Здесь можно наслаждаться летней погодой вплоть до ноября. В Апулии очень чистое море, вкусная кухня, а невероятный пляж Полиньяно-а-Маре, город Остуни и сказочные трулли в Альберобелло удивят каждого своей красотой.

Кипр

Самая комфортная погода здесь именно в октябре — солнечно и довольно тепло. Вода в море в этот период нагрета до максимума, туристов на пляжах становится меньше, а отели предлагают гораздо более приятные цены.

Сардиния в Италии

После 15 октября на Сардинии идет на спад туристический сезон, людей становится меньше, однако море остается теплым. Именно этот остров может похвастаться 300 солнечными днями в году. Именно середина осени — идеальное время, чтобы насладиться красотой Сардинии и отдохнуть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vacations (@vacations)

Напомним, ранее наша редакция рассказывала, в каких популярных странах можно отдохнуть в течение следующих месяцев в формате all inclusive за относительно небольшие деньги. Также мы писали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы пассажиров.

отдых пляж отпуск Европа осень туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации