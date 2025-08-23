Відео
Курорти all inclusive — де тепліше море восени та які ціни

Курорти all inclusive — де тепліше море восени та які ціни

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 08:20
Найкращі курорти все включено — скільки коштуватиме відпочинок в оксамитовий сезон та куди поїхати українцям
Відпочинок на курорті. Фото: Unsplash

Осіння пора — ідеальний час для тих, хто любить відпочивати наодинці або відвідувати місця, де майже немає натовпів туристів. Саме восени ціни на популярні напрямки для відпочинку знижуються.

Новини.LIVE розбиралися, в яких популярних країнах можна відпочити протягом наступних місяців у форматі all inclusive за відносно невеликі кошти.

Читайте також:

Для зручності ми підрахували мінімальний і середній бюджет на одну людину.

Де у жовтні ще тепле море

Туроператор Тетяна Іващук розповіла Новини.LIVE, що оксамитовий сезон — чудовий час для відпочинку на пляжі у Туреччині або Єгипті.

"Адже сімей з дітьми практично вже немає, та й в цілому, туристичний потік спадає. Тому цей час ідеально підходить тим, хто не любить сильну спеку і натовпи людей навколо. А відпочинок у Албанії підійде тим, хто не хоче витрачати на дорогу кілька днів. Звичайно, вибір готелю і туру залежатиме від фінансової спроможності людини", — пояснила Тетяна Іващук.

Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині восени

  • Мінімальний бюджет: від 500–600 євро на людину за тиждень.
  • Середній бюджет: 700–1000 євро.

Відпочинок у Єгипті

  • Мінімальний бюджет: від 550–650 євро за тиждень.
  • Середній бюджет: 800–1100 євро.

Відпочинок у Албанії

  • Мінімальний бюджет: 600–700 євро.
  • Середній бюджет: 900–1200 євро.

Куди поїхати тим, хто любить море і не любить спеку

"Якщо людина не любить спеку, однак хоче провести кілька днів на морському узбережжі, то у вересні одним з хороших варіантів для відпочинку може стати саме Хорватія. Попри те, що там купальний сезон завершується у перший місяць осені, є достатньо теплих днів, щоб і побувати на морі, і відвідати цікаві екскурсії по старовинним містам країни. Те ж стосується і Чорногорії — країни з неповторним колоритом", — розповіла турагентка.

Вартість відпочинку у Хорватії

  • Мінімальний бюджет: 700–800 євро.
  • Середній бюджет: 1000–1300 євро.

Вартість відпочинку у Чорногорії

  • Мінімальний бюджет: 650–750 євро.
  • Середній бюджет: 900–1200 євро.

Трохи моря, гастрономії та екскурсій

"Середина осені — найкраща пора для тих, хто любить сидіти на пляжі, дивитися на море, а після цього не поспішаючи прогулюватися тихими вуличками, щоб зрештою, опинитися у одному з місцевих ресторанчиків, де чудове вино, смачна їжа і спокійна невимушена атмосфера. А після — проїхатися на кілька виноробень, милуючись по дорозі чудовими осінніми краєвидами. Найкращі країни для такого відпочинку — це Італія, Іспанія і Португалія", — зазначила Тетяна Іващук. 

Вартість відпочинку в Італії

  • Мінімальний бюджет: 800–900 євро.
  • Середній бюджет: 1200–1600 євро.

Вартість відпочинку в Іспанії

  • Мінімальний бюджет: 750–850 євро.
  • Середній бюджет: 1100–1500 євро.

Вартість відпочинку в Португалії

  • Мінімальний бюджет: 800–900 євро.
  • Середній бюджет: 1200–1600 євро.

Осінь, СПА і гори

"Коли восени хочеться не на море, а просто отримати чудовий релакс і милуватися красою гір — найкраще для цього підійдуть Австрія і Франція. Однак зазначу, що якщо в Австрії формат "all inclusive" можна знайти майже всюди — від термальних комплексів, до великих курортних міст, то у Франції такого роду відпочинок є на Лазурному узбережжі. Це обійдеться дорожче, ніж у інших країнах, однак розслаблення, культурні програми і чудовий сервіс цього вартують", — розповіла турагентка.

Вартість відпочинку в Австрії

  • Мінімальний бюджет: 800–900 євро.
  • Середній бюджет: 1200–1600 євро.

Вартість відпочинку у Франції

  • Мінімальний бюджет: 1000–1200 євро.
  • Середній бюджет: 1500–2000 євро.

Тож якщо ви плануєте подорож за кордон — рекомендуємо розглянути ті країни, які вам більше підходять за бюджетом та очікуваннями.

Раніше ми також писали про популярні курорти "все включено", де вистачить 500-600 доларів для комфортного проведення часу. Також читайте, куди українцям краще поїхати відпочивати в оксамитовий сезон у 2025 році.

Туреччина відпочинок пляж відпустка курорти
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
