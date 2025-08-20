Бюджетні курорти все включено — де недорого відпочити на морі у вересні 2025

Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Оксамитовий сезон — один із найкращих для відпочинку на морі. Цей період — із кінця серпня до першої половини жовтня — характеризується комфортною погодою і меншим туристичним потоком. А курорти "все включено" пропонують мандрівникам послуги за вигідними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні напрямки обрати українцям для відпочинку у вересні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Недорогі курорти Туреччини

У вересні діятимуть знижки до 15% на поселення в готелі багатьох популярних туристичних міст, що дозволить українцям зберегти частину бюджету. Наприклад, за відпочинок упродовж п’яти днів в Аланії чи Кемері (відомі турецькі курорти) потрібно заплатити 17 000-19 000 грн у середньому.

Так, проживання у чотиризірковому готелі Club Hotel Tess обійдеться відпочивальникам у 18 925 грн. Ця сума включає переліт, груповий трансфер, харчування за системою all inclusive та медичне страхування. У вересні Туреччина зустріне гостей теплим морем, доглянутими пляжами, помірним кліматом і привабливими цінами на послуги.

Путівка в Туреччину. Фото: скриншот

Доступні курорти Болгарії

Вартість семиденної поїздки в Болгарію (з них два дні — у дорозі) починається від 14 000 грн. Поселення у чотиризірковому готелі Izola Paradize коштуватиме на початку вересня 17 365 грн. За груповий трансфер потрібно заплатити додатково, всі інші стандартні послуги входять у ціну.

Готель розташований на одному з найбільш популярних курортів Болгарії — Сонячному березі. До узбережжя Чорного моря і пляжу — близько 700 метрів. Але на території закладу є відкритий басейн, спа-центр і ресторан, тож сумувати не доведеться.

Болгарія в оксамитовий сезон — це не тільки бюджетні курорти. Там чисте і спокійне море, напівпорожні пляжі, комфортна температура води і повітря, незабутні природні краєвиди. Ціни значно нижчі, ніж у більшості країнах Європи, навіть Туреччина поступається.

Путівка в Болгарію. Фото: скриншот

Нагадаємо, в серпні відпочинок на українських пляжах має різний ціновий діапазон — від бюджетних варіантів із орендою шезлонга за 100 грн у Києві до дорогих курортів у Карпатах. Львів пропонує кілька комфортних локацій із цінами від 250 грн.

Також ми писали, які курорти обрати українцям із бюджетом до 600 доларів. За такі гроші можна відпочити в готелі з системою обслуговування "все включено", не хвилюючись через харчування. Ми підібрали для туристів кілька хороших варіантів у серпні.