Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Недорогі курорти all inclusive — куди поїхати в оксамитовий сезон

Недорогі курорти all inclusive — куди поїхати в оксамитовий сезон

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 09:05
Бюджетні курорти все включено — де недорого відпочити на морі у вересні 2025
Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Оксамитовий сезон — один із найкращих для відпочинку на морі. Цей період — із кінця серпня до першої половини жовтня — характеризується комфортною погодою і меншим туристичним потоком. А курорти "все включено" пропонують мандрівникам послуги за вигідними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які бюджетні напрямки обрати українцям для відпочинку у вересні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Недорогі курорти Туреччини

У вересні діятимуть знижки до 15% на поселення в готелі багатьох популярних туристичних міст, що дозволить українцям зберегти частину бюджету. Наприклад, за відпочинок упродовж п’яти днів в Аланії чи Кемері (відомі турецькі курорти) потрібно заплатити 17 000-19 000 грн у середньому.

Так, проживання у чотиризірковому готелі Club Hotel Tess обійдеться відпочивальникам у 18 925 грн. Ця сума включає переліт, груповий трансфер, харчування за системою all inclusive та медичне страхування. У вересні Туреччина зустріне гостей теплим морем, доглянутими пляжами, помірним кліматом і привабливими цінами на послуги.

Недорогі курорти all inclusive — куди поїхати в оксамитовий сезон - фото 1
Путівка в Туреччину. Фото: скриншот

Доступні курорти Болгарії

Вартість семиденної поїздки в Болгарію (з них два дні — у дорозі) починається від 14 000 грн. Поселення у чотиризірковому готелі Izola Paradize коштуватиме на початку вересня 17 365 грн. За груповий трансфер потрібно заплатити додатково, всі інші стандартні послуги входять у ціну.

Готель розташований на одному з найбільш популярних курортів Болгарії — Сонячному березі. До узбережжя Чорного моря і пляжу — близько 700 метрів. Але на території закладу є відкритий басейн, спа-центр і ресторан, тож сумувати не доведеться.

Болгарія в оксамитовий сезон — це не тільки бюджетні курорти. Там чисте і спокійне море, напівпорожні пляжі, комфортна температура води і повітря, незабутні природні краєвиди. Ціни значно нижчі, ніж у більшості країнах Європи, навіть Туреччина поступається.

Недорогі курорти all inclusive — куди поїхати в оксамитовий сезон - фото 2
Путівка в Болгарію. Фото: скриншот

Нагадаємо, в серпні відпочинок на українських пляжах має різний ціновий діапазон — від бюджетних варіантів із орендою шезлонга за 100 грн у Києві до дорогих курортів у Карпатах. Львів пропонує кілька комфортних локацій із цінами від 250 грн.

Також ми писали, які курорти обрати українцям із бюджетом до 600 доларів. За такі гроші можна відпочити в готелі з системою обслуговування "все включено", не хвилюючись через харчування. Ми підібрали для туристів кілька хороших варіантів у серпні.

Туреччина відпочинок відпустка курорти Болгарія ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації