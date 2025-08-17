Відпочинок все включено в Туреччині — з якими проблемами стикаються українці

Курорт у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Українці часто обирають курортний відпочинок у Туреччині, оскільки там висока якість обслуговування, а більшість готелів працюють за системою "все включено". Плюс ціни лояльніші, ніж на інших популярних напрямках, зокрема в Єгипті чи Греції. Водночас туристи стикаються з певними проблемами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не подобається українцям на турецьких курортах.

Ціни на відпочинок зросли

Хоча ми говоримо, що all inclusive у Туреччині доволі бюджетний, протягом кількох років там спостерігається дорожчання послуг і товарів. Відпочивальники з усього світу відмічають поступове підвищення цін. І хоча інфляційні темпи у червні 2025 року знизилися (за даними TurkStat) з 35,05% до 33,52%, показники залишаються доволі високими.

За результатом різкого падіння вдалося зафіксувати найнижчий показник з листопада 2021 року, коли ціни зросли на 21,31%. Очевидно, інфляція негативно відображається на вартості товарів/послуг, зокрема для туристів на популярних курортах.

Наприклад, аби відпочити в Туреччині (Аланія) протягом чотирьох днів за системою all inclusive, одній людині потрібно заплатити від 18 000 грн. За таку вартість путівки туриста поселять у тризірковий готель з оцінкою 3,4. Для проживання в готелі з оцінкою вище 4, треба віддати від 25 000 грн.

Вартість путівок до Туреччини. Фото: скриншот

Якість обслуговування та росіяни

Чим менше людина заплатить за відпочинок "все включено", тим більше скарг може з’явитися під час відпустки. Очевидно, бюджетні готелі не завжди здатні похизуватися ідеальним станом будівлі, високою якістю обслуговування гостей та максимальним комфортом. Приміщень із двома-трьома зірками вистачає, але низькі ціни не можуть компенсувати погані враження.

Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот

І наостанок, не можна не сказати про велику кількість росіян у Туреччині. На кожному курорті можна почути мову країни-агресорки. Громадяни РФ також обирають цю країну для відпочинку, оскільки там висока лояльність до росіян. І якщо на готельний комфорт можна закрити очі, то з цією проблемою українцям миритися важко.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть поїхати на відпочинок за системою обслуговування "все включено", не витративши захмарну суму. Популярні курорти Болгарії, Греції, Туреччини та Єгипту приймають гостей лише за кілька сотень доларів.

Також ми писали, чи варто українцям їхати на відпочинок до Болгарії. Деякі туристи скаржилися на погану якість обслуговування і брудні кімнати в готелях. Водночас курорти Болгарії виграють у конкурентів завдяки низьким цінам.