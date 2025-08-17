Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Курорти "все включено" — що не так із відпочинком у Туреччині

Курорти "все включено" — що не так із відпочинком у Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 15:10
Відпочинок все включено в Туреччині — з якими проблемами стикаються українці
Курорт у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Українці часто обирають курортний відпочинок у Туреччині, оскільки там висока якість обслуговування, а більшість готелів працюють за системою "все включено". Плюс ціни лояльніші, ніж на інших популярних напрямках, зокрема в Єгипті чи Греції. Водночас туристи стикаються з певними проблемами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не подобається українцям на турецьких курортах.

Реклама
Читайте також:

Ціни на відпочинок зросли

Хоча ми говоримо, що all inclusive у Туреччині доволі бюджетний, протягом кількох років там спостерігається дорожчання послуг і товарів. Відпочивальники з усього світу відмічають поступове підвищення цін. І хоча інфляційні темпи у червні 2025 року знизилися (за даними TurkStat) з 35,05% до 33,52%, показники залишаються доволі високими.

За результатом різкого падіння вдалося зафіксувати найнижчий показник з листопада 2021 року, коли ціни зросли на 21,31%. Очевидно, інфляція негативно відображається на вартості товарів/послуг, зокрема для туристів на популярних курортах.

Наприклад, аби відпочити в Туреччині (Аланія) протягом чотирьох днів за системою all inclusive, одній людині потрібно заплатити від 18 000 грн. За таку вартість путівки туриста поселять у тризірковий готель з оцінкою 3,4. Для проживання в готелі з оцінкою вище 4, треба віддати від 25 000 грн.

Курорти "все включено" — що не так із відпочинком у Туреччині - фото 1
Вартість путівок до Туреччини. Фото: скриншот

Якість обслуговування та росіяни

Чим менше людина заплатить за відпочинок "все включено", тим більше скарг може з’явитися під час відпустки. Очевидно, бюджетні готелі не завжди здатні похизуватися ідеальним станом будівлі, високою якістю обслуговування гостей та максимальним комфортом. Приміщень із двома-трьома зірками вистачає, але низькі ціни не можуть компенсувати погані враження.

  • Курорти
    Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот
  • Курорти
    Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот
  • Курорти
    Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот
  • Курорти
    Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот
  • Курорти
    Відгуки українців на турецькі готелі. Фото: скриншот
1 / 5
  • Курорти
  • Курорти
  • Курорти
  • Курорти
  • Курорти

 

І наостанок, не можна не сказати про велику кількість росіян у Туреччині. На кожному курорті можна почути мову країни-агресорки. Громадяни РФ також обирають цю країну для відпочинку, оскільки там висока лояльність до росіян. І якщо на готельний комфорт можна закрити очі, то з цією проблемою українцям миритися важко.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть поїхати на відпочинок за системою обслуговування "все включено", не витративши захмарну суму. Популярні курорти Болгарії, Греції, Туреччини та Єгипту приймають гостей лише за кілька сотень доларів.

Також ми писали, чи варто українцям їхати на відпочинок до Болгарії. Деякі туристи скаржилися на погану якість обслуговування і брудні кімнати в готелях. Водночас курорти Болгарії виграють у конкурентів завдяки низьким цінам.

Туреччина відпочинок відпустка курорти ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації