Туреччина може відмовитися від системи все включено — чим планують замінити

Плануючи відпочинок all inclusive, українці часто обирають Туреччину. Там лояльні ціни, а в більшості готелів є система обслуговування "все включено", що дозволяє економити на харчуванні. Проте уряд країни планує відмовитися від такого підходу для обмеження харчових відходів.

Про це повідомило місцеве видання Sabah.

Що не так із системою all inclusive

Туреччина приваблює туристів якраз можливістю користуватися системою "все включено" в готелях, не переплачуючи за послуги. Водночас у звіті Турецького фонду запобігання відходам йдеться: щороку викидається до 23 мільйонів тонн їжі в середньому, а близько 35% фруктів/овочів навіть не потрапляють на стіл.

Аби боротися з харчовими відходами та зменшити марнотратство, Президентська рада з питань сільського господарства та продовольчої політики планує вжити відповідних заходів. Серед них розроблення комплексного звіту і представлення його Реджепу Таїпу Ердогану. За умови винесення питання на розгляд парламенту вдасться запровадити необхідні правові норми.

А саме — скасувати систему "все включено" в турецьких готелях, замінивши її на формат "а-ля карт", який передбачає замовлення такої кількості їжі, що людина точно з’їсть. Плюс у планах уряду встановити нові правила для "шведського столу" і "серпме" (сніданки з крихітних тарілок).

"Люди бачать, що існує широкий вибір їжі, тому замовляють все, але не з’їдають. Мільйони лір витрачаються даремно", — наголосив член Президентської ради Рамадан Бінгель.

Скільки продовольства викидається

За словами Бінгеля, щодня в Туреччині викидають близько 12 мільйонів буханців хліба, щороку — 4,38 мільярда. І це поки світ стикається з загрозою глобального голоду. Він переконаний, що необхідно обмежити кількість продовольства, яке подають у ресторанах, інакше зменшити марнотратство не вдасться.

Обсяги їжі, яку доводиться щорічно утилізувати на одну людину, становить 102 кілограми. Якщо вдасться знизити кількість харчових відходів принаймні на 5%, то держава заощадила б десятки мільярдів лір. Також необхідно розробити ефективні ланцюжки поставок, оптимізувати процеси збору врожаю і зберігання.

Інша проблема, на яку фахівці звертають увагу, — це масштаби викидання їжі для годування безпритульних тварин. У звіті наголосили, що не варто позбуватися харчових відходів таким шляхом, оскільки підвищується рівень забруднення міста і ризики поширення бактерій, оскільки вулиці стають розсадниками мікробів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала агропродукції на 11,3 млрд доларів, що на 9% менше, ніж минулого року. Основні покупці — країни Європейського Союзу, Азії та Африки, серед лідерів — Туреччина.

Також ми писали, що українським мандрівникам вистачить мінімального бюджету для відпочинку за кордоном. Лише за 300 доларів можна поселитися в готелі на курорті Болгарії (Золоті піски) та Греції (селище Агії Апостолі).