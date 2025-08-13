Турция может отказаться от системы все включено — чем планируют заменить

Еда на столе. Фото: кадр из видео

Планируя отдых all inclusive, украинцы часто выбирают Турцию. Там лояльные цены, а в большинстве отелей есть система обслуживания "все включено", что позволяет экономить на питании. Однако правительство страны планирует отказаться от такого подхода для ограничения пищевых отходов.

Об этом сообщило местное издание Sabah.

Что не так с системой all inclusive

Турция привлекает туристов как раз возможностью пользоваться системой "все включено" в отелях, не переплачивая за услуги. Но в отчете Турецкого фонда предотвращения отходов говорится: ежегодно выбрасывается до 23 миллионов тонн пищи в среднем, а около 35% фруктов/овощей даже не попадают на стол.

Чтобы бороться с пищевыми отходами и уменьшить расточительство, Президентский совет по вопросам сельского хозяйства и продовольственной политики планирует принять соответствующие меры. Среди них — разработка комплексного отчета и представление его Реджепу Тайипу Эрдогану. При условии вынесения вопроса на рассмотрение парламента удастся ввести необходимые правовые нормы.

А именно — отменить систему "все включено" в турецких отелях, заменив ее на формат "а-ля карт", который предусматривает заказ такого количества еды, что человек точно съест. Плюс в планах правительства — установить новые правила для "шведского стола" и "серпме" (завтраки из крошечных тарелок).

"Люди видят, что существует широкий выбор еды, поэтому заказывают все, но не съедают. Миллионы лир тратятся впустую", — подчеркнул член Президентского совета Рамадан Бингель.

Сколько продовольствия выбрасывается

По словам Бингеля, ежедневно в Турции выбрасывают около 12 миллионов буханок хлеба, ежегодно — 4,38 миллиарда. И это пока мир сталкивается с угрозой глобального голода. Он убежден, что необходимо ограничить количество продовольствия, которое подают в ресторанах, иначе уменьшить расточительство не удастся.

Объемы пищи, что приходится ежегодно утилизировать на одного человека, составляет 102 килограмма. Если удастся снизить количество пищевых отходов по крайней мере на 5%, то государство сэкономило бы десятки миллиардов лир. Также необходимо разработать эффективные цепочки поставок, оптимизировать процессы сбора урожая и хранения.

Другая проблема, на которую специалисты обращают внимание, — это масштабы выбрасывания пищи для кормления бездомных животных. В отчете отметили, что не стоит избавляться от пищевых отходов таким путем, поскольку повышается уровень загрязнения города и риски распространения бактерий, поскольку улицы становятся рассадниками микробов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала агропродукции на 11,3 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Основные покупатели — страны Европейского Союза, Азии и Африки, среди лидеров — Турция.

Также мы писали, что украинским путешественникам хватит минимального бюджета для отдыха за границей. Всего за 300 долларов можно поселиться в отеле на курорте Болгарии (Золотые пески) и Греции (поселок Агии Апостоли).