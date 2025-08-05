Недорогі курорти все включено — де вистачить мінімального бюджету від 300 доларів

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Влітку 2025 року українці можуть заплатити за відпочинок all inclusive від 300 доларів. На деяких курортах, які мало чим поступаються люксовим, вдасться залишити мінімальний бюджет. За обслуговування "все включено" не обов’язково переплачувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати туристам у серпні 2025 року з обмеженим бюджетом.

Реклама

Читайте також:

Путівки в Болгарію

Недорогий напрямок, який першим спадає на думку, — це сонячна Болгарія. Відпочинок на курорті "Золоті піски" обійдеться українцям всього у 14 550 грн за п’ять днів. Ця сума включає вартість путівки, проїзд, груповий трансфер, поселення у готелі Varshava, харчування за системою all inclusive і медичне страхування.

Відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Курорт розташований на узбережжі Чорного моря і приваблює мандрівників з усього світу чистими пляжами протяжністю 3,5 км, вкритими м’яким золотистим піском. Туристи можуть насолоджуватися лікувальними джерелами, розважатися вдень і вночі завдяки розвиненій інфраструктурі, відвідати національний природний парк тощо.

Готель стоять біля аквапарку, в його околицях працюють численні бари та ресторани. На території приміщення розташований великий сезонний басейн із баром і зоною для дітей, тому ніхто з гостей нудьгувати в проміжках між відвідуванням пляжу не буде.

Путівки у Грецію

Поїздка в курортне селище Агії Апостолі, розташоване на березі Південно-Евбейської затоки Егейського моря, обійдеться українцям всього у 12 734 грн. Там є піщані пляжі з чистими водами, невеликі парки для прогулянок і пікніків, широкий вибір ресторанів, додаткові спортивні розваги.

Відпочинок у Греції. Фото: скриншот

Поселення у готелі Calamos Beach Family Club включає проїзд, страхування і обслуговування за системою all inclusive. Гості платять за:

сніданок, обід і вечерю в ресторані ("шведський стіл");

морозиво під час обіду та вечері;

місцеві соки, прохолодні напої, фільтровану каву в барі біля басейну протягом дня;

вино і розливне пиво з 10 ранку до 11 вечора в барі біля басейну.

Для розваг відвідувачів пропонують плавальні басейни (працюють по сезонах), настільний теніс, більярд (за додаткову плану), ігровий дитячий майданчик, екскурсії.

Нагадаємо, українці можуть витратити на курортний відпочинок за системою "все включено" до 400 доларів. Лояльні ціни чекають туристів у Болгарії, Туреччині та Єгипті. Ми дізналися, які напрямки найкраще підходять людям із обмеженим бюджетом.

Також ми писали, хто в Україні має право на безплатне санаторно-курортне лікування. Таке оздоровлення надається учасникам бойових дій (до 21 дня раз на рік), людям з інвалідністю внаслідок війни і членам родин загиблих захисників.