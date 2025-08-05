Недорогие курорты все включено — где хватит минимального бюджета от 300 долларов

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Летом 2025 года украинцы могут заплатить за отдых all inclusive от 300 долларов. На некоторых курортах, которые мало чем уступают люксовым, удастся оставить минимальный бюджет. За обслуживание "все включено" не обязательно переплачивать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать туристам в августе 2025 года с ограниченным бюджетом.

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Путевки в Болгарию

Недорогое направление, которое первым приходит в голову, — это солнечная Болгария. Отдых на курорте "Золотые пески" обойдется украинцам всего в 14 550 грн за пять дней. Эта сумма включает стоимость путевки, проезд, групповой трансфер, поселение в отеле Varshava, питание по системе all inclusive и медицинское страхование.

Отдых в Болгарии. Фото: скриншот

Курорт расположен на побережье Черного моря и привлекает путешественников со всего мира чистыми пляжами протяженностью 3,5 км, покрытыми мягким золотистым песком. Туристы могут наслаждаться лечебными источниками, развлекаться днем и ночью благодаря развитой инфраструктуре, посетить национальный природный парк и т.д.

Отель стоит возле аквапарка, в его окрестностях работают многочисленные бары и рестораны. На территории помещения расположен большой сезонный бассейн с баром и зоной для детей, поэтому никто из гостей скучать в промежутках между посещением пляжа не будет.

Путевки в Грецию

Поездка в курортный поселок Агии Апостоли, расположенный на берегу Южно-Евбейского залива Эгейского моря, обойдется украинцам всего в 12 734 грн. Там есть песчаные пляжи с чистыми водами, небольшие парки для прогулок и пикников, широкий выбор ресторанов, дополнительные спортивные развлечения.

Отдых в Греции. Фото: скриншот

Поселение в отеле Calamos Beach Family Club включает проезд, страховку и обслуживание по системе all inclusive. Гости платят за:

завтрак, обед и ужин в ресторане ("шведский стол");

мороженое во время обеда и ужина;

местные соки, прохладительные напитки, фильтрованный кофе в баре у бассейна в течение дня;

вино и разливное пиво с 10 утра до 11 вечера в баре у бассейна.

Для развлечений посетителей предлагают плавательные бассейны (работают по сезонам), настольный теннис, бильярд (за дополнительную плану), игровую детскую площадку, экскурсии.

Напомним, украинцы могут потратить на курортный отдых по системе "все включено" до 400 долларов. Лояльные цены ждут туристов в Болгарии, Турции и Египте. Мы узнали, какие направления лучше всего подходят людям с ограниченным бюджетом.

Также мы писали, кто в Украине имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Такое оздоровление предоставляется участникам боевых действий (до 21 дня раз в год), людям с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников.