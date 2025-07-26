Відпочинок у Болгарії 2025 — що кажуть українці та чи варто їхати цього літа

Курортна Болгарія. Фото: Tripadvisor

Чимало українців їздять відпочивати в Болгарію, оскільки там найбюджетніші курорти за системою обслуговування "все включено". Водночас низькі ціни можуть супроводжуватися проблемами з якістю сервісу. Постає питання, які відгуки залишили туристи про свій досвід проведення літньої відпустки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть українці про відпочинок у Болгарії.

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Скільки коштує путівка в Болгарію

Мандрівники обирають цю балканську країну через лояльні ціни. Туроператори пропонують українцям путівки на різний гаманець, але витрати будуть відчутно менші, ніж довелося би віддати за поїздку в Єгипет, Грецію чи Хорватію.

Наприклад, у розпал літнього сезону поселення на три дні в готелі (Золоті піски) обійдеться всього у 10 714 грн. Сума включає проїзд, груповий трансфер, проживання, харчування за системою all inclusive та медичне страхування. Для двох туристів мінімальний бюджет на три дні становить 18 000 грн.

Загалом тижневий відпочинок у Болгарії коштує влітку 2025 року:

для одного дорослого — від 500 євро;

для двох дорослих — від 1000 євро;

для дорослого з двома дітьми — від 1 200 євро;

для двох пенсіонерів — від 900 євро.

Бюджетні путівки в Болгарію. Фото: скриншот

Що кажуть українці про Болгарію

На загальне враження може сильно вплинути обраний готель. Якість обслуговування не всюди на достойному рівні, навіть якщо мова про "все включено". Деякі гості скаржилися на посередній сервіс, не надто чисту територію і відсутність додаткових розваг, окрім відпочинку біля басейну. Плюс пляжі не здатні вразити чистотою.

Звісно, якщо ми говоримо про готелі з двома-трьома зірками, то вони приваблюють мандрівників низькими цінами, але програють за рівнем обслуговування. Хтось скаржиться на відсутність базових електроприладів у номері, а комусь не подобається одноманітність харчування.

Відгуки українців про відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот

Відгуки українців про відпочинок у Болгарії. Фото: скриншот 1 / 5









Велика кількість росіян

Якщо не сподобався готель — це суб’єктивна річ. Можна підібрати місце відпочинку під власний гаманець, зупинившись у приміщенні з чотирма-п’ятьма зірками, де сервіс не підкачає. Інший нюанс, на який українцям важко закрити очі — засилля росіян на курортах.

Громадяни країни-агресорки полюбляють відпочивати в Болгарії, їх там не менше, ніж у Туреччині, яка відома лояльністю до Росії, чи Єгипті. Тому українцям варто морально приготуватися до звучання російської мови буквально з кожного кутка.

Росіяни в Болгарії. Фото: скриншот

Росіяни в Болгарії. Фото: скриншот

Росіяни в Болгарії. Фото: скриншот

Росіяни в Болгарії. Фото: скриншот 1 / 4







Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, достатньо дорогі європейські курорти розташовані в Італії, Португалії та Іспанії. Мінімальний бюджет на одну людину починається від 800-1000 євро. Для родини з дітьми сума збільшиться до 1 500-2 000 євро, що можуть собі дозволити не всі туристи.

Також ми писали, що на грецькому острові Корфу туристи можуть випадково підключитися до албанської мережі зв'язку, це призведе до великого рахунку — до 350 євро. Аби уникнути проблеми, слід вручну обирати грецьку мережу чи вимкнути роумінг.