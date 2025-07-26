Отдых в Болгарии 2025 — что говорят украинцы и стоит ли ехать этим летом

Курортная Болгария. Фото: Tripadvisor

Многие украинцы ездят отдыхать в Болгарию, поскольку там самые бюджетные курорты по системе обслуживания "все включено". Однако низкие цены могут сопровождаться проблемами с качеством сервиса. Возникает вопрос, какие отзывы оставили туристы о своем опыте проведения летнего отпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят украинцы об отдыхе в Болгарии.

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Сколько стоит путевка в Болгарию

Путешественники выбирают эту балканскую страну из-за лояльных цен. Туроператоры предлагают украинцам путевки на разный кошелек, но расходы будут ощутимо меньше, чем пришлось бы отдать за поездку в Египет, Грецию или Хорватию.

Например, в разгар летнего сезона поселение на три дня в отеле (Золотые пески) обойдется всего в 10 714 грн. Сумма включает проезд, групповой трансфер, проживание, питание по системе all inclusive и медицинское страхование. Для двух туристов минимальный бюджет на три дня составляет 18 000 грн.

В целом недельный отдых в Болгарии стоит летом 2025 года:

для одного взрослого — от 500 евро;

для двух взрослых — от 1000 евро;

для взрослого с двумя детьми — от 1 200 евро;

для двух пенсионеров — от 900 евро.

Бюджетные путевки в Болгарию. Фото: скриншот

Что говорят украинцы о Болгарии

На общее впечатление может сильно повлиять выбранный отель. Качество обслуживания не везде на достойном уровне, даже если речь о "все включено". Некоторые гости жаловались на посредственный сервис, не слишком чистую территорию и отсутствие дополнительных развлечений, кроме отдыха у бассейна. Плюс пляжи не способны поразить чистотой.

Конечно, если мы говорим об отелях с двумя-тремя звездами, то они привлекают путешественников низкими ценами, но проигрывают по уровню обслуживания. Кто-то жалуется на отсутствие базовых электроприборов в номере, а кому-то не нравится однообразие питания.

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот

Отзывы украинцев об отдыхе в Болгарии. Фото: скриншот 1 / 5









Большое количество россиян

Если не понравился отель — это субъективная вещь. Можно подобрать место отдыха под собственный кошелек, остановившись в помещении с четырьмя-пятью звездами, где сервис не подкачает. Другой нюанс, на который украинцам трудно закрыть глаза — засилье россиян на курортах.

Граждане страны-агрессора любят отдыхать в Болгарии, их там не меньше, чем в Турции, которая известна лояльностью к России, или Египте. Поэтому украинцам стоит морально приготовиться к звучанию русского языка буквально из каждого угла.

Россияне в Болгарии. Фото: скриншот

Россияне в Болгарии. Фото: скриншот

Россияне в Болгарии. Фото: скриншот

Россияне в Болгарии. Фото: скриншот 1 / 4







Что еще нужно знать украинцам

Напомним, достаточно дорогие европейские курорты расположены в Италии, Португалии и Испании. Минимальный бюджет на одного человека начинается от 800-1000 евро. Для семьи с детьми сумма увеличится до 1 500-2 000 евро, что могут себе позволить не все туристы.

Также мы писали, что на греческом острове Корфу туристы могут случайно подключиться к албанской сети связи, это приведет к большому счету — до 350 евро. Дабы избежать проблемы, следует вручную выбирать греческую сеть или выключить роуминг.