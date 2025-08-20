Бюджетные курорты все включено — где недорого отдохнуть на море в сентябре 2025

Курорт в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Бархатный сезон — один из лучших для отдыха на море. Этот период — с конца августа до первой половины октября — характеризуется комфортной погодой и меньшим туристическим потоком. А курорты "все включено" предлагают путешественникам услуги по выгодным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные направления выбрать украинцам для отдыха в сентябре 2025 года.

Недорогие курорты Турции

В сентябре будут действовать скидки до 15% на поселение в отели многих популярных туристических городов, что позволит украинцам сохранить часть бюджета. Например, за отдых в течение пяти дней в Алании или Кемере (известные турецкие курорты) нужно заплатить 17 000-19 000 грн в среднем.

Так, проживание в четырехзвездочном отеле Club Hotel Tess обойдется отдыхающим в 18 925 грн. Эта сумма включает перелет, групповой трансфер, питание по системе all inclusive и медицинское страхование. В сентябре Турция встретит гостей теплым морем, ухоженными пляжами, умеренным климатом и привлекательными ценами на услуги.

Путевка в Турцию. Фото: скриншот

Доступные курорты Болгарии

Стоимость семидневной поездки в Болгарию (из них два дня — в пути) начинается от 14 000 грн. Поселение в четырехзвездочном отеле Izola Paradize будет стоить в начале сентября 17 365 грн. За групповой трансфер нужно заплатить дополнительно, все остальные стандартные услуги входят в цену.

Отель расположен на одном из самых популярных курортов Болгарии — Солнечном берегу. До побережья Черного моря и пляжа — около 700 метров. Но на территории заведения есть открытый бассейн, спа-центр и ресторан, так что скучать не придется.

Болгария в бархатный сезон — это не только бюджетные курорты. Там чистое и спокойное море, полупустые пляжи, комфортная температура воды и воздуха, незабываемые природные пейзажи. Цены значительно ниже, чем в большинстве стран Европы, даже Турция уступает.

Путевка в Болгарию. Фото: скриншот

