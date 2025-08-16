Популярні курорти все включено — де відпочити з бюджетом до 600 доларів

Курорти all inclusive за 600 доларів — куди поїхати на відпочинок
Чимало туристів обирають відпочинок all inclusive влітку та восени. Поїздка на курорт не обов’язково обійдеться дорого, адже існують напрямки, де вистачить 500-600 доларів для комфортного проведення часу. Ми підібрали кі лька варіантів, які можуть сподобатися українським відпочивальникам.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти обрати з бюджетом 600 доларів.
Курорти all inclusive 2025
Згідно з офіційним курсом Національного банку, станом на 16 серпня 2025 року сума 600 доларів еквівалентна майже 25 000 грн. З таким бюджетом можна непогано відпочити в Тунісі. Хаммамет — найбільший курорт країни, оточений апельсиновими, лимонними та гранатовими гаями. Його омиває Середземне море, а зелені плантації дали Хаммамету назву "місто садів".
Заплативши за путівку 24 343 грн, туристи зможуть поселитися в чотиризірковому готелі Hammamet Garden Resort. Ціна включає переліт, груповий трансфер, обслуговування за системою "все включено" і медичне страхування. Відстань до пляжу з дрібним золотавим піском становить близько 400 метрів.
Інший популярний курортний напрямок — острів Крит (Греція). Він приваблює відпочивальників поєднанням м'якого субтропічного клімату, чистих піщаних пляжів, розвиненої інфраструктури та історичних пам'яток. Острів омивається одразу чотирма внутрішніми морями: Лівійським, Критським, Міртійським та Карпатоським.
Із бюджетом 24 439 грн вдасться провести незабутню відпустку в місті Іракліон. Це столиця Криту і центр стародавньої мінойської культури. Поселення на три дні в чотиризірковому готелі Marilena включає обслуговування all inclusive. Громадський піщаний пляж розташований на відстані лише 150 метрів.
