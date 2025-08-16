Популярные курорты все включено — где отдохнуть с бюджетом до 600 долларов

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Многие туристы выбирают отдых all inclusive летом и осенью. Поездка на курорт не обязательно обойдется дорого, ведь существуют направления, где хватит 500-600 долларов для комфортного времяпрепровождения. Мы подобрали несколько вариантов, которые могут понравиться украинским отдыхающим.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты выбрать с бюджетом 600 долларов.

Курорты all inclusive 2025

Согласно официальному курсу Национального банка, по состоянию на 16 августа 2025 года сумма 600 долларов эквивалентна почти 25 000 грн. С таким бюджетом можно неплохо отдохнуть в Тунисе. Хаммамет — крупнейший курорт страны, окруженный апельсиновыми, лимонными и гранатовыми рощами. Его омывает Средиземное море, а зеленые плантации дали Хаммамету название "город садов".

Заплатив за путевку 24 343 грн, туристы смогут поселиться в четырехзвездочном отеле Hammamet Garden Resort. Цена включает перелет, групповой трансфер, обслуживание по системе "все включено" и медицинское страхование. Расстояние до пляжа с мелким золотистым песком составляет около 400 метров.

Путевка в Тунис. Фото: скриншот

Другое популярное курортное направление — остров Крит (Греция). Он привлекает отдыхающих сочетанием мягкого субтропического климата, чистых песчаных пляжей, развитой инфраструктуры и исторических памятников. Остров омывается сразу четырьмя внутренними морями: Ливийским, Критским, Миртийским и Карпатоским.

С бюджетом 24 439 грн удастся провести незабываемый отпуск в городе Ираклион. Это столица Крита и центр древней минойской культуры. Поселение на три дня в четырехзвездочном отеле Marilena включает обслуживание all inclusive. Общественный песчаный пляж расположен на расстоянии всего 150 метров.

Путевка на Кипр. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут потратить всего 300 долларов на курортный отдых по системе "все включено". Среди бюджетных направлений — солнечная Болгария и острова Греции. Туристам хватит минимальной суммы для комфортной поездки.

Также мы писали, что в Турции могут отменить систему all inclusive в отелях и ресторанах. Согласно отчетам, там ежегодно выбрасывают до 23 миллионов тонн еды. Дабы уменьшить пищевые отходы, придется пожертвовать системой "все включено".