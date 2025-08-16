Популярные курорты все включено — где отдохнуть с бюджетом до 600 долларов

Курорты all inclusive за 600 долларов — куда поехать на отдых
Многие туристы выбирают отдых all inclusive летом и осенью. Поездка на курорт не обязательно обойдется дорого, ведь существуют направления, где хватит 500-600 долларов для комфортного времяпрепровождения. Мы подобрали несколько вариантов, которые могут понравиться украинским отдыхающим.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты выбрать с бюджетом 600 долларов.
Курорты all inclusive 2025
Согласно официальному курсу Национального банка, по состоянию на 16 августа 2025 года сумма 600 долларов эквивалентна почти 25 000 грн. С таким бюджетом можно неплохо отдохнуть в Тунисе. Хаммамет — крупнейший курорт страны, окруженный апельсиновыми, лимонными и гранатовыми рощами. Его омывает Средиземное море, а зеленые плантации дали Хаммамету название "город садов".
Заплатив за путевку 24 343 грн, туристы смогут поселиться в четырехзвездочном отеле Hammamet Garden Resort. Цена включает перелет, групповой трансфер, обслуживание по системе "все включено" и медицинское страхование. Расстояние до пляжа с мелким золотистым песком составляет около 400 метров.
Другое популярное курортное направление — остров Крит (Греция). Он привлекает отдыхающих сочетанием мягкого субтропического климата, чистых песчаных пляжей, развитой инфраструктуры и исторических памятников. Остров омывается сразу четырьмя внутренними морями: Ливийским, Критским, Миртийским и Карпатоским.
С бюджетом 24 439 грн удастся провести незабываемый отпуск в городе Ираклион. Это столица Крита и центр древней минойской культуры. Поселение на три дня в четырехзвездочном отеле Marilena включает обслуживание all inclusive. Общественный песчаный пляж расположен на расстоянии всего 150 метров.
Напомним, украинцы могут потратить всего 300 долларов на курортный отдых по системе "все включено". Среди бюджетных направлений — солнечная Болгария и острова Греции. Туристам хватит минимальной суммы для комфортной поездки.
Также мы писали, что в Турции могут отменить систему all inclusive в отелях и ресторанах. Согласно отчетам, там ежегодно выбрасывают до 23 миллионов тонн еды. Дабы уменьшить пищевые отходы, придется пожертвовать системой "все включено".
