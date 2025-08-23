Лучшие курорты все включено — сколько будет стоить отдых в бархатный сезон и куда поехать украинцам

Отдых на курорте. Фото: Unsplash

Осенняя пора — идеальное время для тех, кто любит отдыхать в одиночестве или посещать места, где почти нет толп туристов. Именно осенью цены на популярные направления для отдыха снижаются.

Новини.LIVE разбирались, в каких популярных странах можно отдохнуть в течение следующих месяцев в формате all inclusive за относительно небольшие деньги.

Для удобства мы подсчитали минимальный и средний бюджет на одного человека.

Где в октябре еще теплое море

Туроператор Татьяна Иващук рассказала Новини.LIVE, что бархатный сезон — отличное время для отдыха на пляже в Турции или Египте.

"Ведь семей с детьми практически уже нет, да и в целом, туристический поток спадает. Поэтому это время идеально подходит тем, кто не любит сильную жару и толпы людей вокруг. А отдых в Албании подойдет тем, кто не хочет тратить на дорогу несколько дней. Конечно, выбор отеля и тура будет зависеть от финансовой состоятельности человека", — пояснила Татьяна Иващук.

Сколько будет стоить отдых в Турции осенью

Минимальный бюджет : от 500-600 евро на человека за неделю.

: от 500-600 евро на человека за неделю. Средний бюджет: 700-1000 евро.

Отдых в Египте

Минимальный бюджет: от 550-650 евро за неделю.

от 550-650 евро за неделю. Средний бюджет: 800-1100 евро.

Отдых в Албании

Минимальный бюджет: 600-700 евро.

600-700 евро. Средний бюджет: 900-1200 евро.

Куда поехать тем, кто любит море и не любит жару

"Если человек не любит жару, однако хочет провести несколько дней на морском побережье, то в сентябре одним из хороших вариантов для отдыха может стать именно Хорватия. Несмотря на то, что там купальный сезон завершается в первый месяц осени, есть достаточно теплых дней, чтобы и побывать на море, и посетить интересные экскурсии по старинным городам страны. То же касается и Черногории — страны с неповторимым колоритом", — рассказала турагент.

Стоимость отдыха в Хорватии

Минимальный бюджет: 700-800 евро.

700-800 евро. Средний бюджет: 1000-1300 евро.

Стоимость отдыха в Черногории

Минимальный бюджет: 650-750 евро.

650-750 евро. Средний бюджет: 900-1200 евро.

Немного моря, гастрономии и экскурсий

"Середина осени — лучшее время для тех, кто любит сидеть на пляже, смотреть на море, а после этого не спеша прогуливаться по тихим улочкам, чтобы в конце концов, оказаться в одном из местных ресторанчиков, где отличное вино, вкусная еда и спокойная непринужденная атмосфера. А после — проехаться на несколько виноделен, любуясь по дороге прекрасными осенними пейзажами. Лучшие страны для такого отдыха — это Италия, Испания и Португалия", — отметила Татьяна Иващук.

Стоимость отдыха в Италии

Минимальный бюджет: 800-900 евро.

800-900 евро. Средний бюджет: 1200-1600 евро.

Стоимость отдыха в Испании

Минимальный бюджет: 750-850 евро.

750-850 евро. Средний бюджет: 1100-1500 евро.

Стоимость отдыха в Португалии

Минимальный бюджет: 800-900 евро.

800-900 евро. Средний бюджет: 1200-1600 евро.

Осень, СПА и горы

"Когда осенью хочется не на море, а просто получить замечательный релакс и любоваться красотой гор — лучше всего для этого подойдут Австрия и Франция. Однако отмечу, что если в Австрии формат "all inclusive" можно найти почти везде — от термальных комплексов, до крупных курортных городов, то во Франции такого рода отдых есть на Лазурном побережье. Это обойдется дороже, чем в других странах, однако расслабление, культурные программы и отличный сервис этого стоят", — рассказала турагент.

Стоимость отдыха в Австрии

Минимальный бюджет: 800-900 евро.

800-900 евро. Средний бюджет: 1200-1600 евро.

Стоимость отдыха во Франции

Минимальный бюджет: 1000-1200 евро.

1000-1200 евро. Средний бюджет: 1500-2000 евро.

Поэтому если вы планируете путешествие за границу — рекомендуем рассмотреть те страны, которые вам больше подходят по бюджету и ожиданиям.

