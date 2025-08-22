Відео
Як не стати мішенню крадіїв — неочевидні помилки туристів

Як не стати мішенню крадіїв — неочевидні помилки туристів

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 20:01
Новий вид шахрайства — чому не можна робити фото під час відпустки
Туристка на пляжі. Фото: freepik.com

Ділитися фото відпочинку в соцмережах — звична справа. Експерти попереджають, що інколи публікація фото під час відсутності вдома може наражати вас на непотрібні ризики.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як вберегти свою оселю у відпустці

Від пограбувань до крадіжки особистих даних — здавалось би, звичайні фото в соціальних мережах можуть зробити вас легкою мішенню для злочинців.

Туроператор Ski Vertigo визначив три найважливіші речі, якими ніколи не слід ділитися в Інтернеті під час подорожі, та пояснив, чому розумніше викладати фото з відпустки вже тоді, коли ви повернулися додому.

Перше, чого слід уникати — це повідомляти про своє точне місцезнаходження — публікації, прямі трансляції, геолокація або чекіни. Публічно повідомляти про своє точне місцезнаходження може бути дуже небезпечно, оскільки злочинці часто стежать за соціальними мережами, і звістка про те, що ви залишили свій будинок порожнім, — це як червона ганчірка для бика.

Як не стати мішенню крадіїв — неочевидні помилки туристів - фото 1
Туристка користується телефоном. Фото: freepik.com

"Транслюючи своє місцезнаходження в режимі реального часу, ви фактично повідомляєте всьому світу, що ваш будинок залишається без нагляду, а також вказуєте, де вас можна знайти", — зазначили в Ski Vertigo.

Друге, чого слід уникати, — це будь-які фотографії вашого посадкового талона або паспорта. Проїзні документи містять конфіденційну особисту інформацію, якою можуть скористатися крадії особистих даних або шахраї.

Навіть такі, здавалося б, незначні деталі, як номер бронювання або штрих-код, можуть бути використані шахраями для отримання доступу до вашого маршруту подорожі, скасування рейсів або навіть зміни вашого місця в літаку. 

Ще однією поширеною помилкою є демонстрація розкішних речей під час подорожей. Фото дорогих прикрас, дизайнерських сумок або висококласних гаджетів робить вас потенційною мішенню для крадіжки.

"Публікація фотографій дорогих речей в Інтернеті — це те саме, що відкрито рекламувати, що ви маєте при собі щось цінне. Це може привернути небажану увагу як за кордоном, так і після повернення додому", — підкреслили в Ski Vertigo.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивну процедуру оздоровлення дітей в Англії. Також ми писали, які компанії найчастіше гублять валізи пасажирів.

подорож крадіжка фото поради злочин туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
