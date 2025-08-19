В Англії дітей тримали в клітках для курей — в чому причина

Мама з малюком Фото: freepik.com

В 1930-ті роки в Англії було модним тримати немовлят у клітках для курей. Вважалося, що такі "прогулянки" дуже корисні для їх здоров'я.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Дивне оздоровлення дітей в Англії

Річ у тім, що в той час в Англії був дуже популярним лікар Еммет Холт, який випустив книгу "Турбота про дітей та їхні почуття". Чоловік пропагував якнайбільше часу проводити із дітьми на свіжому повітрі.

Він писав, що воно необхідне для здоров'я малюка, так само як якісна їжа. Лікар наголошував, що свіже повітря потрібне для гармонійного розвитку малюка та загартовування його імунітету. Він радив залишати дитину в колясці у кімнаті із повністю відкритими вікнами та закритими дверима.

Проте такі "оздоровчі процедури" випускали тепло з оселі, а в тогочасній Англії було дуже мало квартир із балконами.

Дитина радіє свіжому повітрю. Фото: freepik.com

Проте дружина майбутнього президента США Франкліна Рузвельта Елеонора знайшла вихід. Після народження доньки Анни вона придбала залізну клітку для курей та садила в неї свою дитину. Через сильний холод дівчинка постійно плакала, а сусіди погрожували звернутись в соцслужби.

В Америці мода на ці клітки не прижилася, проте вони стали надзвичайно популярними в Англії. У 1935 році Королівський інститут британських архітекторів офіційно рекомендував додавати до конструкцій осель такі "балкончики". Мода пішла на спад після початку Другої світової війни, через небезпеку бомбардувань. Після страшних подій клітки втратили свою популярність, адже з'явилось багато авто, і залишати дитину дихати вихлопами було недоцільно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також стало відомо, де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.