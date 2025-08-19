Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Діти в клітках для курей — мода в Англії

Діти в клітках для курей — мода в Англії

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:21
В Англії дітей тримали в клітках для курей — в чому причина
Мама з малюком Фото: freepik.com

В 1930-ті роки в Англії було модним тримати немовлят у клітках для курей. Вважалося, що такі "прогулянки" дуже корисні для їх здоров'я.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Дивне оздоровлення дітей в Англії

Річ у тім, що в той час в Англії був дуже популярним лікар Еммет Холт, який випустив книгу "Турбота про дітей та їхні почуття". Чоловік пропагував якнайбільше часу проводити із дітьми на свіжому повітрі.

Він писав, що воно необхідне для здоров'я малюка, так само як якісна їжа. Лікар наголошував, що свіже повітря потрібне для гармонійного розвитку малюка та загартовування його імунітету. Він радив залишати дитину в колясці у кімнаті із повністю відкритими вікнами та закритими дверима.

Проте такі "оздоровчі процедури" випускали тепло з оселі, а в тогочасній Англії було дуже мало квартир із балконами.

В Англії існувала мода, тримати дітей в клітках для курей - фото 1
Дитина радіє свіжому повітрю. Фото: freepik.com

Проте дружина майбутнього президента США Франкліна Рузвельта Елеонора знайшла вихід. Після народження доньки Анни вона придбала залізну клітку для курей та садила в неї свою дитину. Через сильний холод дівчинка постійно плакала, а сусіди погрожували звернутись в соцслужби.

В Америці мода на ці клітки не прижилася, проте вони стали надзвичайно популярними в Англії. У 1935 році Королівський інститут британських архітекторів офіційно рекомендував додавати до конструкцій осель такі "балкончики". Мода пішла на спад після початку Другої світової війни, через небезпеку бомбардувань. Після страшних подій клітки втратили свою популярність, адже з'явилось багато авто, і залишати дитину дихати вихлопами було недоцільно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи.  Також стало відомо, де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.

діти подорож здоров'я Англія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації