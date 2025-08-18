Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel ТОП-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі

ТОП-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 22:48
4 моторошні покинуті села в Європі — фото
Архітектура Крако.Фото: tripadvisor.com

По Європі розкинуто багато покинутих сіл, що застигли у часі. Їх занедбані будівлі та моторошна атмосфера нагадує декорації до фільмів жахів, але побачити їх на власні очі дуже цікаво й захоплююче.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Крако

Італійське селище Крако було засноване грецькими поселенцями в VI столітті до н. е., а згодом перетворилося на укріплене середньовічне селище. Селище вимерло з 1963 року  через постійні обвали, повені та землетрус у 1980 році. На сьогодні тут залишилось багато автентичних будівель — церкви, вежі та будинки. Містична архітектура міста приваблює режисерів кіно і туристів. 

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 1
Архітектура Крако.Фото: tripadvisor.com

Хумац

Це хорватське селище розташоване на острові Хвар. Ця локація використовувалася в основному для сільського господарства та тваринництва.

У 20 столітті воно поступово спорожніло, оскільки люди переїжджали до сусідніх міст. Кам'яні будинки, каплиця та винокурня чудово збереглися серед незайманої природи. Хоча село незаселене, тут проводяться екскурсії та працює невеликий музей, який показує історію селян в Хорватії. 

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 2
Архітектура Хумац.Фото: tripadvisor.com

Сфенділі

Сфенділі — невелике село на грецькому острові Крит, засноване у 16 столітті. Воно частково було затоплене через будівництво дамби Апоселеміс. Селяни переселили на початку 2000-х років. Коли вода відступає — показуються руїни селища. Церква та кам'яні будинки моторошно виринають із водосховища. Саме через це село отримало прізвисько "Атлантида Криту".

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 3
Архітектура Сфенділі.Фото: tripadvisor.com

Тайнхем

До 1943 року Тайнхем у графстві Дорсет був тихим англійським селом, в якому проживало близько 225 осіб. Під час Другої світової війни військові реквізували землю для проведення навчань, попросивши селян покинути село з обіцянкою, що вони зможуть повернутися. Проте село залишилося замороженим у часі, а його школа, церква та котеджі перетворилися у руїни. 

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 4
Архітектура Тайнхема.Фото: tripadvisor.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також досвідчена стюардеса пояснила, що не варто брати з собою в літак.

Італія подорож Греція Англія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації