4 моторошні покинуті села в Європі — фото

По Європі розкинуто багато покинутих сіл, що застигли у часі. Їх занедбані будівлі та моторошна атмосфера нагадує декорації до фільмів жахів, але побачити їх на власні очі дуже цікаво й захоплююче.

Крако

Італійське селище Крако було засноване грецькими поселенцями в VI столітті до н. е., а згодом перетворилося на укріплене середньовічне селище. Селище вимерло з 1963 року через постійні обвали, повені та землетрус у 1980 році. На сьогодні тут залишилось багато автентичних будівель — церкви, вежі та будинки. Містична архітектура міста приваблює режисерів кіно і туристів.

Архітектура Крако.Фото: tripadvisor.com

Хумац

Це хорватське селище розташоване на острові Хвар. Ця локація використовувалася в основному для сільського господарства та тваринництва.

У 20 столітті воно поступово спорожніло, оскільки люди переїжджали до сусідніх міст. Кам'яні будинки, каплиця та винокурня чудово збереглися серед незайманої природи. Хоча село незаселене, тут проводяться екскурсії та працює невеликий музей, який показує історію селян в Хорватії.

Архітектура Хумац.Фото: tripadvisor.com

Сфенділі

Сфенділі — невелике село на грецькому острові Крит, засноване у 16 столітті. Воно частково було затоплене через будівництво дамби Апоселеміс. Селяни переселили на початку 2000-х років. Коли вода відступає — показуються руїни селища. Церква та кам'яні будинки моторошно виринають із водосховища. Саме через це село отримало прізвисько "Атлантида Криту".

Архітектура Сфенділі.Фото: tripadvisor.com

Тайнхем

До 1943 року Тайнхем у графстві Дорсет був тихим англійським селом, в якому проживало близько 225 осіб. Під час Другої світової війни військові реквізували землю для проведення навчань, попросивши селян покинути село з обіцянкою, що вони зможуть повернутися. Проте село залишилося замороженим у часі, а його школа, церква та котеджі перетворилися у руїни.

Архітектура Тайнхема.Фото: tripadvisor.com

