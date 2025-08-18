Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel ТОП-4 самые жуткие заброшенные поселки в Европе

ТОП-4 самые жуткие заброшенные поселки в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 22:48
4 жуткие заброшенные деревни в Европе - фото
Архитектура Крако.Фото: tripadvisor.com

По Европе раскинуто много заброшенных деревень, застывших во времени. Их заброшенные здания и жуткая атмосфера напоминает декорации к фильмам ужасов, но увидеть их собственными глазами очень интересно и увлекательно.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Крако

Итальянский поселок Крако был основан греческими поселенцами в VI веке до н. э., а впоследствии превратился в укрепленный средневековый поселок. Поселок вымер с 1963 года из-за постоянных обвалов, наводнений и землетрясения в 1980 году. На сегодня здесь осталось много аутентичных зданий — церкви, башни и дома. Мистическая архитектура города привлекает режиссеров кино и туристов.

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 1
Архитектура Крако.Фото: tripadvisor.com

Хумац

Это хорватский поселок расположен на острове Хвар. Эта локация использовалась в основном для сельского хозяйства и животноводства.

В 20 веке оно постепенно опустело, поскольку люди переезжали в соседние города. Каменные дома, часовня и винокурня прекрасно сохранились среди нетронутой природы. Хотя село необитаемо, здесь проводятся экскурсии и работает небольшой музей, который показывает историю крестьян в Хорватии.

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 2
Архитектура Хумац.Фото: tripadvisor.com

Сфендили

Сфендили - небольшое село на греческом острове Крит, основанное в 16 веке. Оно частично было затоплено из-за строительства дамбы Апоселемис. Крестьяне переселили в начале 2000-х годов. Когда вода отступает — показываются руины поселка. Церковь и каменные дома жутко выныривают из водохранилища. Именно поэтому село получило прозвище "Атлантида Крита".

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 3
Архитектура Сфендили Фото: tripadvisor.com

Тайнхем

До 1943 года Тайнхем в графстве Дорсет был тихой английской деревней, в которой проживало около 225 человек. Во время Второй мировой войны военные реквизировали землю для проведения учений, попросив крестьян покинуть деревню с обещанием, что они смогут вернуться. Однако село осталось замороженным во времени, а его школа, церковь и коттеджи превратились в руины.

Топ-4 наймоторошніші покинуті селища у Європі - фото 4
Архитектура Тайнхема.Фото: tripadvisor.com

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также опытная стюардесса объяснила, что не стоит брать с собой в самолет.

Италия путешествие Греция Англия туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации