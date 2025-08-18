4 жуткие заброшенные деревни в Европе - фото

Архитектура Крако.Фото: tripadvisor.com

По Европе раскинуто много заброшенных деревень, застывших во времени. Их заброшенные здания и жуткая атмосфера напоминает декорации к фильмам ужасов, но увидеть их собственными глазами очень интересно и увлекательно.

Крако

Итальянский поселок Крако был основан греческими поселенцами в VI веке до н. э., а впоследствии превратился в укрепленный средневековый поселок. Поселок вымер с 1963 года из-за постоянных обвалов, наводнений и землетрясения в 1980 году. На сегодня здесь осталось много аутентичных зданий — церкви, башни и дома. Мистическая архитектура города привлекает режиссеров кино и туристов.

Хумац

Это хорватский поселок расположен на острове Хвар. Эта локация использовалась в основном для сельского хозяйства и животноводства.

В 20 веке оно постепенно опустело, поскольку люди переезжали в соседние города. Каменные дома, часовня и винокурня прекрасно сохранились среди нетронутой природы. Хотя село необитаемо, здесь проводятся экскурсии и работает небольшой музей, который показывает историю крестьян в Хорватии.

Архитектура Хумац.Фото: tripadvisor.com

Сфендили

Сфендили - небольшое село на греческом острове Крит, основанное в 16 веке. Оно частично было затоплено из-за строительства дамбы Апоселемис. Крестьяне переселили в начале 2000-х годов. Когда вода отступает — показываются руины поселка. Церковь и каменные дома жутко выныривают из водохранилища. Именно поэтому село получило прозвище "Атлантида Крита".

Архитектура Сфендили Фото: tripadvisor.com

Тайнхем

До 1943 года Тайнхем в графстве Дорсет был тихой английской деревней, в которой проживало около 225 человек. Во время Второй мировой войны военные реквизировали землю для проведения учений, попросив крестьян покинуть деревню с обещанием, что они смогут вернуться. Однако село осталось замороженным во времени, а его школа, церковь и коттеджи превратились в руины.

Архитектура Тайнхема.Фото: tripadvisor.com

