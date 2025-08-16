Нові штрафи для туристів у Франції — що варто знати

Туристка на відпочинку. Фото: freepik.com

На популярному морському курорті у Франції цього літа запровадили жорсткі заходи щодо туристів. Порушників каратимуть немаленькими штрафами.

Про це пише The Sun.

Нові штрафи у Франції

Зазначається, мер міста Ле-Сабль-д'Олон на західному узбережжі Франції попросив туристів проявити "стриманість" щодо носіння невідповідного одягу на курорті.

Річ в тому, що багато відпочивальників носять плавки та купальники не лише на території пляжів. У такому вигляді вони також показуються у супермаркетах, в місцях торгівлі та на туристичних локаціях.

"Тож настав час прояснити: в Ле-Сабль-д'Олон заборонено ходити без сорочки або в купальному костюмі. Якщо ви йдете на ринок, щоб купити місцеві продукти — фрукти, овочі, м'ясо — ви не можете бути напівголим", — заявив мер міста.

Туристка в купальнику. Фото: freepik.com

Порушникам правил доведеться сплатити кругленьку суму. Місцева влада запровадила штраф у 150 євро.

