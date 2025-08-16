Новые штрафы для туристов во Франции - что стоит знать

Туристка на отдыхе. Фото: freepik.com

На популярном морском курорте во Франции этим летом ввели жесткие меры в отношении туристов. Нарушителей будут наказывать немаленькими штрафами.

Об этом пишет The Sun.

Новые штрафы во Франции

Отмечается, мэр города Ле-Сабль-д'Олон на западном побережье Франции попросил туристов проявить "сдержанность" относительно ношения неподходящей одежды на курорте.

Дело в том, что многие отдыхающие носят плавки и купальники не только на территории пляжей. В таком виде они также показываются в супермаркетах, в местах торговли и на туристических локациях.

"Поэтому пришло время прояснить: в Ле-Сабль-д'Олон запрещено ходить без рубашки или в купальном костюме. Если вы идете на рынок, чтобы купить местные продукты — фрукты, овощи, мясо — вы не можете быть полуголым", — заявил мэр города.

Туристка в купальнике. Фото: freepik.com

Нарушителям правил придется заплатить кругленькую сумму. Местные власти ввели штраф в 150 евро.

