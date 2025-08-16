Видео
Главная Туризм Эта неочевидная ошибка во Франции может стоить туристам 150 евро

Эта неочевидная ошибка во Франции может стоить туристам 150 евро

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:08
Новые штрафы для туристов во Франции - что стоит знать
Туристка на отдыхе. Фото: freepik.com

На популярном морском курорте во Франции этим летом ввели жесткие меры в отношении туристов. Нарушителей будут наказывать немаленькими штрафами.

Об этом пишет The Sun.

Новые штрафы во Франции

Отмечается, мэр города Ле-Сабль-д'Олон на западном побережье Франции попросил туристов проявить "сдержанность" относительно ношения неподходящей одежды на курорте.

Дело в том, что многие отдыхающие носят плавки и купальники не только на территории пляжей. В таком виде они также показываются в супермаркетах, в местах торговли и на туристических локациях.

"Поэтому пришло время прояснить: в Ле-Сабль-д'Олон запрещено ходить без рубашки или в купальном костюме. Если вы идете на рынок, чтобы купить местные продукты — фрукты, овощи, мясо — вы не можете быть полуголым", — заявил мэр города.

Ця неочевидна помилка у Франції може коштувати туристам 150 євро - фото 1
Туристка в купальнике. Фото: freepik.com

Нарушителям правил придется заплатить кругленькую сумму. Местные власти ввели штраф в 150 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой город назвали самым стрессовым в мире. Также мы писали, что Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов.

Франция отдых путешествие штраф туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
