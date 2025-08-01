Топ-3 найстресовіших міст світу — рейтинг

Мільйони людей на вулицях — названо найстресовіше місто світу
Відпустка повинна дарувати спокій та чудові спогади. Проте інколи подорож може бути дуже виснажливою.
Про це пише Daily Mail.
Куди не варто летіти на відпочинок
Фахівці проаналізували 50 найвідвідуваніших міст світу та з'ясували, які з них приносять найбільше стресу. Під час аналізу враховували низку факторів — некомфортні погодні умови, відгуки, дані про злочинність та щільність туристів.
Париж виявився найстресовішим містом для відвідування, приймаючи понад 47,5 мільйонів туристів на рік на площі всього 105 км². Це робить його вдесятеро більш завантаженим, ніж американський Нью-Йорк.
На другому місці опинився Ханой у В'єтнамі. Він отримав найвищий бал за вологість, яка дуже впливає на комфорт туристів.
Трійку закриває китайський Шанхай. Щороку його відвідують 300 мільйонів туристів, що становить 47 318 відвідувачів на км². Мандрівники описують місто як стресове та небезпечне.
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