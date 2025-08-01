Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Мільйони людей на вулицях — названо найстресовіше місто світу

Мільйони людей на вулицях — названо найстресовіше місто світу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 12:47
Топ-3 найстресовіших міст світу — рейтинг
Туристка стресує в новому місті. Фото: freepik.com

Відпустка повинна дарувати спокій та чудові спогади. Проте інколи подорож може бути дуже виснажливою.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Куди не варто летіти на відпочинок

Фахівці проаналізували 50 найвідвідуваніших міст світу та з'ясували, які з них приносять найбільше стресу. Під час аналізу враховували низку факторів — некомфортні погодні умови, відгуки, дані про злочинність та щільність туристів.

Париж виявився найстресовішим містом для відвідування, приймаючи понад 47,5 мільйонів туристів на рік на площі всього 105 км². Це робить його вдесятеро більш завантаженим, ніж американський Нью-Йорк. 

На другому місці опинився Ханой у В'єтнамі. Він отримав найвищий бал за вологість, яка дуже впливає на комфорт туристів.

Мільйони людей на вулицях — названо найстресовіше місто світу - фото 1
Один з популярних парків у Парижі Luxembourg Gardens. Фото: tripadvisor.com

Трійку закриває китайський Шанхай. Щороку його відвідують 300 мільйонів туристів, що становить 47 318 відвідувачів на км². Мандрівники описують місто як стресове та небезпечне. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які безкоштовні медичні послуги для біженців доступні в європейських країнах. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.

Китай подорож Париж стрес туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації