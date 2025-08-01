Топ-3 найстресовіших міст світу — рейтинг

Туристка стресує в новому місті. Фото: freepik.com

Відпустка повинна дарувати спокій та чудові спогади. Проте інколи подорож може бути дуже виснажливою.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Куди не варто летіти на відпочинок

Фахівці проаналізували 50 найвідвідуваніших міст світу та з'ясували, які з них приносять найбільше стресу. Під час аналізу враховували низку факторів — некомфортні погодні умови, відгуки, дані про злочинність та щільність туристів.

Париж виявився найстресовішим містом для відвідування, приймаючи понад 47,5 мільйонів туристів на рік на площі всього 105 км². Це робить його вдесятеро більш завантаженим, ніж американський Нью-Йорк.

На другому місці опинився Ханой у В'єтнамі. Він отримав найвищий бал за вологість, яка дуже впливає на комфорт туристів.

Один з популярних парків у Парижі Luxembourg Gardens. Фото: tripadvisor.com

Трійку закриває китайський Шанхай. Щороку його відвідують 300 мільйонів туристів, що становить 47 318 відвідувачів на км². Мандрівники описують місто як стресове та небезпечне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які безкоштовні медичні послуги для біженців доступні в європейських країнах. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.