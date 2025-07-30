Що заборонено одягати в Діснейленді — поради туристам

Діснейленд. Фото: visitcalifornia.com

Досвідчена туристка розповіла, як не зіпсувати відпустку в Діснейленді. Вона пояснила, які речі не варто одягати в популярний парк розваг.

Про це пише New York Post.

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По-перше, дорослим не варто одягати дитячі костюми. За правилами парку їх можна носити до 12 років.

"Організатори хочуть, щоб діти вірили в справжніх персонажів Діснея, а не в Сьюзан, яка носить костюм Ельзи й курить одну сигарету за іншою біля гірки Hyperspace Mountain", — пояснила мандрівниця.

На сайті зазначається, що Парк Діснейленд у Парижі залишає за собою "право на власний розсуд і в будь-який момент відмовити відвідувачу в праві носити будь-який тип костюма".

Діснейленд. Фото: visitcalifornia.com

Також не варто одягати будь-який одяг, що тягнеться по землі. Як пояснила мандрівниця, охорона може попросити вас закріпити цей одяг, або навіть відмовити у вході. Це небезпечно для атракціонів і абсолютно непрактично в переповненому парку.

Окрім того, не варто ходити в бікіні та надто коротких шортах та відвертих образах. Також обов'язково варто прикривати одягом лайливі слова на татуюваннях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що один з популярних курортів запровадив штрафи за зовнішній вигляд. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.