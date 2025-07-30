Что запрещено надевать в Диснейленде - советы туристам

Диснейленд. Фото: visitcalifornia.com

Опытная туристка рассказала, как не испортить отпуск в Диснейленде. Она объяснила, какие вещи не стоит надевать в популярный парк развлечений.

Об этом пишет New York Post.

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Во-первых, взрослым не стоит надевать детские костюмы. По правилам парка их можно носить до 12 лет.

"Организаторы хотят, чтобы дети верили в настоящих персонажей Диснея, а не в Сьюзан, которая носит костюм Эльзы и курит одну сигарету за другой возле горки Hyperspace Mountain", — пояснила путешественница.

На сайте отмечается, что Парк Диснейленд в Париже оставляет за собой "право по своему усмотрению и в любой момент отказать посетителю в праве носить любой тип костюма".

Диснейленд. Фото: visitcalifornia.com

Также не стоит надевать любую одежду, которая тянется по земле. Как пояснила путешественница, охрана может попросить вас закрепить эту одежду, или даже отказать во входе. Это опасно для аттракционов и абсолютно непрактично в переполненном парке.

Кроме того, не стоит ходить в бикини и слишком коротких шортах и откровенных образах. Также обязательно стоит прикрывать одеждой бранные слова на татуировках.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из популярных курортов ввел штрафы за внешний вид. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.