Топ-3 самых стрессовых городов мира - рейтинг

Туристка стрессует в новом городе. Фото: freepik.com

Отпуск должен дарить спокойствие и прекрасные воспоминания. Однако иногда путешествие может быть очень изнурительным.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Куда не стоит лететь на отдых

Специалисты проанализировали 50 самых посещаемых городов мира и выяснили, какие из них приносят больше всего стресса. При анализе учитывали ряд факторов — некомфортные погодные условия, отзывы, данные о преступности и плотность туристов.

Париж оказался самым стрессовым городом для посещения, принимая более 47,5 миллионов туристов в год на площади всего 105 км². Это делает его в десять раз более загруженным, чем американский Нью-Йорк.

На втором месте оказался Ханой во Вьетнаме. Он получил самый высокий балл за влажность, которая очень влияет на комфорт туристов.

Один из популярных парков в Париже Luxembourg Gardens. Фото: tripadvisor.com

Тройку закрывает китайский Шанхай. Ежегодно его посещают 300 миллионов туристов, что составляет 47 318 посетителей на км². Путешественники описывают город как стрессовый и опасный.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие бесплатные медицинские услуги для беженцев доступны в европейских странах. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.