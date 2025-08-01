Топ-3 самых стрессовых городов мира - рейтинг

Миллионы людей на улицах — назван самый стрессовый город мира
Отпуск должен дарить спокойствие и прекрасные воспоминания. Однако иногда путешествие может быть очень изнурительным.
Об этом пишет Daily Mail.
Куда не стоит лететь на отдых
Специалисты проанализировали 50 самых посещаемых городов мира и выяснили, какие из них приносят больше всего стресса. При анализе учитывали ряд факторов — некомфортные погодные условия, отзывы, данные о преступности и плотность туристов.
Париж оказался самым стрессовым городом для посещения, принимая более 47,5 миллионов туристов в год на площади всего 105 км². Это делает его в десять раз более загруженным, чем американский Нью-Йорк.
На втором месте оказался Ханой во Вьетнаме. Он получил самый высокий балл за влажность, которая очень влияет на комфорт туристов.
Тройку закрывает китайский Шанхай. Ежегодно его посещают 300 миллионов туристов, что составляет 47 318 посетителей на км². Путешественники описывают город как стрессовый и опасный.
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