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Головна Туризм Стюардеса пояснила, що можна брати із собою в ручну поклажу

Стюардеса пояснила, що можна брати із собою в ручну поклажу

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 13:39
Що заборонено брати в ручну поклажу у 2025 році
Аеропорт. Фото: pexels.com/

Кожна авіакомпанія дозволяє мандрівникам брати на борт літака сумку чи рюкзак визначеного розміру. Проте на контролі в аеропорту її перевіряють та за необхідності можуть вилучити у вас якісь речі.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, що не варто брати із собою в ручну поклажу.

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Бортпровідниця розповіла, що в ручну поклажу дозволено брати все, окрім колючо-ріжучих предметів. Окрім того, в деяких країнах не заборонено лезо до 6 сантиметрів (середня довжина манікюрних ножиць). 

Забороняється брати на борт літака легкозаймисті речовини, аерозолі (дезодоранти і т.д.). Також з собою можна взяти в літак не більше 1 літра рідини, по 100 мл в кожній пляшечці).

Стюардеса порадила взяти з собою в літак одяг, який просто зняти, якщо стане жарко, та легко одягнути — якщо змерзнете. Їжу також пасажирам дозволяється брати будь-яку, проте із сильним запахом можуть змусити викинути. Вона зауважила, що правила польотів в кожній країні відрізняється і варто їх уточнювати перед польотом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

авіарейси правила подорож літаки заборона туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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