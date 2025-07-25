Що заборонено брати в ручну поклажу у 2025 році

Аеропорт. Фото: pexels.com/

Кожна авіакомпанія дозволяє мандрівникам брати на борт літака сумку чи рюкзак визначеного розміру. Проте на контролі в аеропорту її перевіряють та за необхідності можуть вилучити у вас якісь речі.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, що не варто брати із собою в ручну поклажу.

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Бортпровідниця розповіла, що в ручну поклажу дозволено брати все, окрім колючо-ріжучих предметів. Окрім того, в деяких країнах не заборонено лезо до 6 сантиметрів (середня довжина манікюрних ножиць).

Забороняється брати на борт літака легкозаймисті речовини, аерозолі (дезодоранти і т.д.). Також з собою можна взяти в літак не більше 1 літра рідини, по 100 мл в кожній пляшечці).

Стюардеса порадила взяти з собою в літак одяг, який просто зняти, якщо стане жарко, та легко одягнути — якщо змерзнете. Їжу також пасажирам дозволяється брати будь-яку, проте із сильним запахом можуть змусити викинути. Вона зауважила, що правила польотів в кожній країні відрізняється і варто їх уточнювати перед польотом.

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