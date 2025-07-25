Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Стюардесса объяснила, что можно брать с собой в ручную кладь

Стюардесса объяснила, что можно брать с собой в ручную кладь

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:39
Что запрещено брать в ручную кладь в 2025 году
Аэропорт. Фото: pexels.com/

Каждая авиакомпания позволяет путешественникам брать на борт самолета сумку или рюкзак определенного размера. Однако на контроле в аэропорту ее проверяют и при необходимости могут изъять у вас какие-то вещи.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, что не стоит брать с собой в ручную кладь.

Реклама
Читайте также:

Что можно брать с собой в самолет

Бортпроводница рассказала, что в ручную кладь разрешено брать все, кроме колюще-режущих предметов. Кроме того, в некоторых странах не запрещено лезвие до 6 сантиметров (средняя длина маникюрных ножниц).

Запрещается брать на борт самолета легковоспламеняющиеся вещества, аэрозоли (дезодоранты и т.д.). Также с собой можно взять в самолет не более 1 литра жидкости, по 100 мл в каждой бутылочке).

Стюардесса посоветовала взять с собой в самолет одежду, которую просто снять, если станет жарко, и легко одеть — если замерзнете. Еду также пассажирам разрешается брать любую, однако с сильным запахом могут заставить выбросить. Она отметила, что правила полетов в каждой стране отличается и стоит их уточнять перед полетом.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

авиарейсы правила путешествие самолеты запрет туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации