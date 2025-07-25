Что запрещено брать в ручную кладь в 2025 году

Аэропорт. Фото: pexels.com/

Каждая авиакомпания позволяет путешественникам брать на борт самолета сумку или рюкзак определенного размера. Однако на контроле в аэропорту ее проверяют и при необходимости могут изъять у вас какие-то вещи.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, что не стоит брать с собой в ручную кладь.

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Бортпроводница рассказала, что в ручную кладь разрешено брать все, кроме колюще-режущих предметов. Кроме того, в некоторых странах не запрещено лезвие до 6 сантиметров (средняя длина маникюрных ножниц).

Запрещается брать на борт самолета легковоспламеняющиеся вещества, аэрозоли (дезодоранты и т.д.). Также с собой можно взять в самолет не более 1 литра жидкости, по 100 мл в каждой бутылочке).

Стюардесса посоветовала взять с собой в самолет одежду, которую просто снять, если станет жарко, и легко одеть — если замерзнете. Еду также пассажирам разрешается брать любую, однако с сильным запахом могут заставить выбросить. Она отметила, что правила полетов в каждой стране отличается и стоит их уточнять перед полетом.

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