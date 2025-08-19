В Англии детей держали в клетках для кур - в чем причина

Мама с малышом Фото: freepik.com

В 1930-е годы в Англии было модным держать младенцев в клетках для кур. Считалось, что такие "прогулки" очень полезны для их здоровья.

Об этом пишет Ukr.Media.

Странное оздоровление детей в Англии

Дело в том, что в то время в Англии был очень популярным врач Эммет Холт, который выпустил книгу "Забота о детях и их чувствах". Мужчина пропагандировал как можно больше времени проводить с детьми на свежем воздухе.

Он писал, что он необходим для здоровья малыша, так же как качественная пища. Врач отмечал, что свежий воздух нужен для гармоничного развития малыша и закаливания его иммунитета. Он советовал оставлять ребенка в коляске в комнате с полностью открытыми окнами и закрытыми дверями.

Однако такие "оздоровительные процедуры" выпускали тепло из дома, а в тогдашней Англии было очень мало квартир с балконами.

Ребенок радуется свежему воздуху. Фото: freepik.com

Однако жена будущего президента США Франклина Рузвельта Элеонора нашла выход. После рождения дочери Анны она приобрела железную клетку для кур и сажала в нее своего ребенка. Из-за сильного холода девочка постоянно плакала, а соседи угрожали обратиться в соцслужбы.

В Америке мода на эти клетки не прижилась, однако они стали чрезвычайно популярными в Англии. В 1935 году Королевский институт британских архитекторов официально рекомендовал добавлять к конструкциям домов такие "балкончики". Мода пошла на спад после начала Второй мировой войны, из-за опасности бомбардировок. После страшных событий клетки потеряли свою популярность, ведь появилось много авто, и оставлять ребенка дышать выхлопами было нецелесообразно.

