Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Как не стать мишенью воров — неочевидные ошибки туристов

Как не стать мишенью воров — неочевидные ошибки туристов

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 20:01
Новый вид мошенничества — почему нельзя делать фото во время отпуска
Туристка на пляже. Фото: freepik.com

Делиться фото отдыха в соцсетях — привычное дело. Эксперты предупреждают, что иногда публикация фото во время отсутствия дома может подвергать вас ненужным рискам.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как уберечь свой дом в отпуске

От ограблений до кражи личных данных — казалось бы обычные фото в социальных сетях могут сделать вас легкой мишенью для преступников.

Туроператор Ski Vertigo определил три важнейшие вещи, которыми никогда не следует делиться в Интернете во время путешествия, и объяснил, почему разумнее выкладывать фото из отпуска уже тогда, когда вы вернулись домой.

Первое, чего следует избегать — это сообщать о своем точном местонахождении — публикации, прямые трансляции, геолокация или чекины. Публично сообщать о своем точном местонахождении может быть очень опасно, поскольку преступники часто следят за социальными сетями, и известие о том, что вы оставили свой дом пустым, — это как красная тряпка для быка.

Як не стати мішенню крадіїв — неочевидні помилки туристів - фото 1
Туристка пользуется телефоном. Фото: freepik.com

"Транслируя свое местонахождение в режиме реального времени, вы фактически сообщаете всему миру, что ваш дом остается без присмотра, а также указываете, где вас можно найти", — отметили в Ski Vertigo.

Второе, чего следует избегать, — это любые фотографии вашего посадочного талона или паспорта. Проездные документы содержат конфиденциальную личную информацию, которой могут воспользоваться воры личных данных или мошенники.

Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как номер бронирования или штрих-код, могут быть использованы мошенниками для получения доступа к вашему маршруту путешествия, отмены рейсов или даже изменения вашего места в самолете.

Еще одной распространенной ошибкой является демонстрация роскошных вещей во время путешествий. Фото дорогих украшений, дизайнерских сумок или высококлассных гаджетов делает вас потенциальной мишенью для кражи.

"Публикация фотографий дорогих вещей в Интернете — это то же самое, что открыто рекламировать, что вы имеете при себе что-то ценное. Это может привлечь нежелательное внимание как за рубежом, так и по возвращении домой", — подчеркнули в Ski Vertigo.

Напомним, ранее мы рассказывали о странной процедуре оздоровления детей в Англии. Также мы писали, какие компании чаще всего теряют чемоданы пассажиров.

путешествие кража фото советы преступление туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации