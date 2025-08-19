Відео
Головна Travel В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками

В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:01
Автобуси з ліжками в Європі — скільки коштує — фото
Салон нового автобусу. Фото: Remo Vettori

З листопада цього року подорожі Європою стануть комфортнішими. Популярна компанія запускає нічні автобуси Twiliner з сидіннями, які розкладаються як ліжка.

Про це пише The Sun.

Нові автобуси в Європі

Зазначається, що спочатку буде запущено два рейси, а згодом він курсуватиме ще до восьми європейських міст. Пасажири зможуть ними подорожувати декілька разів на тиждень.

Один маршрут пролягатиме від швейцарського Цюріха до нідерландського Амстердама через Базель, Люксембург, Брюссель і Роттердам.

Другий рейс курсуватиме між Цюріхом і іспанською Барселоною через Жирону.

Всередині автобуса 21 місце — три на нижньому поверсі та 18 — на верхньому. Сидіння повністю розкладаються, що дозволяє мандрівникам зручно спати під час подорожі. Кожне обладнане розетками, місцем для зберігання речей, столиком для роботи та їжі, USB-зарядками та лампою для читання. Пасажири також можуть взяти собі подушку та ковдру.

В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками - фото 1
Салон нового автобусу Twiliner. Фото: Remo Vettori
В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками - фото 2
Салон нового автобусу з ліжками. Фото: Remo Vettori

Ціни на квитки варіюються залежно від місця відправлення та пункту призначення та стартують від 150 євро в обидва кінці. Багаж також включений у ціну. Кожен пасажир має право взяти одну велику валізу розміром не більше 80 см × 50 см × 35 см та одну ручну поклажу розміром не більше 50 см × 30 см × 20 см.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на популярному європейському курорті ввели суворі штрафи для мандрівників. Також ми писали, що Wizz Air запускає нові маршрути з двох польських міст.

подорож відпустка Європа автобуси туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
