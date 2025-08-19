Видео
В Европе запускают автобусы с удобными креслами-кроватями

В Европе запускают автобусы с удобными креслами-кроватями

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:01
Автобусы с кроватями в Європе — сколько стоит — фото
Салон нового автобуса. Фото: Remo Vettori

С ноября этого года путешествия по Европе станут более комфортными. Популярная компания запускает ночные автобусы Twiliner с сиденьями, которые раскладываются как кровати.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Новые автобусы в Европе

Отмечается, что сначала будет запущено два рейса, а впоследствии он будет курсировать еще в восемь европейских городов. Пассажиры смогут ими путешествовать несколько раз в неделю.

Один маршрут будет пролегать от швейцарского Цюриха до нидерландского Амстердама через Базель, Люксембург, Брюссель и Роттердам.

Второй рейс будет курсировать между Цюрихом и испанской Барселоной через Жирону.

Внутри автобуса 21 место — три на нижнем этаже и 18 - на верхнем. Сиденья полностью раскладываются, что позволяет путешественникам удобно спать во время путешествия. Каждое оборудовано розетками, местом для хранения вещей, столиком для работы и еды, USB-зарядками и лампой для чтения. Пассажиры также могут взять себе подушку и одеяло.

В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками - фото 1
Салон нового автобуса Twiliner. Фото: Remo Vettori
В Європі запускають автобуси зі зручними кріслами-ліжками - фото 2
Салон нового автобуса с кроватями. Фото: Remo Vettori

Цены на билеты варьируются в зависимости от места отправления и пункта назначения и стартуют от 150 евро в оба конца. Багаж также включен в цену. Каждый пассажир имеет право взять один большой чемодан размером не более 80 см × 50 см × 35 см и одну ручную кладь размером не более 50 см × 30 см × 20 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на популярном европейском курорте ввели строгие штрафы для путешественников. Также мы писали, что Wizz Air запускает новые маршруты из двух польских городов.

путешествие отпуск Европа автобусы туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
