Автобусы с кроватями в Європе — сколько стоит — фото

Салон нового автобуса. Фото: Remo Vettori

С ноября этого года путешествия по Европе станут более комфортными. Популярная компания запускает ночные автобусы Twiliner с сиденьями, которые раскладываются как кровати.

Об этом пишет The Sun.

Новые автобусы в Европе

Отмечается, что сначала будет запущено два рейса, а впоследствии он будет курсировать еще в восемь европейских городов. Пассажиры смогут ими путешествовать несколько раз в неделю.

Один маршрут будет пролегать от швейцарского Цюриха до нидерландского Амстердама через Базель, Люксембург, Брюссель и Роттердам.

Второй рейс будет курсировать между Цюрихом и испанской Барселоной через Жирону.

Внутри автобуса 21 место — три на нижнем этаже и 18 - на верхнем. Сиденья полностью раскладываются, что позволяет путешественникам удобно спать во время путешествия. Каждое оборудовано розетками, местом для хранения вещей, столиком для работы и еды, USB-зарядками и лампой для чтения. Пассажиры также могут взять себе подушку и одеяло.

Салон нового автобуса Twiliner. Фото: Remo Vettori

Салон нового автобуса с кроватями. Фото: Remo Vettori

Цены на билеты варьируются в зависимости от места отправления и пункта назначения и стартуют от 150 евро в оба конца. Багаж также включен в цену. Каждый пассажир имеет право взять один большой чемодан размером не более 80 см × 50 см × 35 см и одну ручную кладь размером не более 50 см × 30 см × 20 см.

