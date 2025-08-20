Авіакомпанії, які найчастіше гублять багаж пасажирів — рейтинг

Пасажири з багажем. Фото: freepik.com

Але одна з головних проблем багатьох авіакомпаній — це загублений багаж. Така ситуація може стати справжнім кошмаром для туриста.

Рейтинг компанії, які найчастіше гублять речі пасажирів оприлюднила газета Daily Mail.

Які компанії гублять багаж пасажирів

Видання проаналізувало відгуки про втрачений багаж на порталі Trustpilot та у ЗМІ. Результати неабияк здивували — найкращими виявилися бюджетні авіакомпанії Ryanair і Jet2. А найгіршою в рейтингу опинилася компанія British Airways.

Згідно з дослідженням, преміум-авіакомпанія втрачає близько 21 валіз на 1000 пасажирів. Ймовірність втрати багажу пасажира British Airways становить 2,10%.

Друге місце посіла компанія TUI з 6 випадками втрати багажу на 1000 пасажирів і ймовірністю 0,6%. Далі йдуть Wizz Air та EasyJet, з 5 та 3 валізами на 1000 пасажирів відповідно.

