Авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров - рейтинг

Пассажиры с багажом. Фото: freepik.com

Но одна из главных проблем многих авиакомпаний — это утерянный багаж. Такая ситуация может стать настоящим кошмаром для туриста.

Рейтинг компании, которые чаще всего теряют вещи пассажиров обнародовала газета Daily Mail.

Какие компании теряют багаж пассажиров

Издание проанализировало отзывы о потерянном багаже на портале Trustpilot и в СМИ. Результаты изрядно удивили — лучшими оказались бюджетные авиакомпании Ryanair и Jet2. А худшей в рейтинге оказалась компания British Airways.

Согласно исследованию, премиум-авиакомпания теряет около 21 чемодана на 1000 пассажиров. Вероятность потери багажа пассажира British Airways составляет 2,10%.

Второе место заняла компания TUI с 6 случаями потери багажа на 1000 пассажиров и вероятностью 0,6%. Далее следуют Wizz Air и EasyJet, с 5 и 3 чемоданами на 1000 пассажиров соответственно.

