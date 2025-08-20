Видео
Стало известно, какие авиакомпании чаще теряют багаж пассажиров

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:03
Авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров - рейтинг
Пассажиры с багажом. Фото: freepik.com

Но одна из главных проблем многих авиакомпаний — это утерянный багаж. Такая ситуация может стать настоящим кошмаром для туриста.

Рейтинг компании, которые чаще всего теряют вещи пассажиров обнародовала газета Daily Mail.

Читайте также:

Какие компании теряют багаж пассажиров

Издание проанализировало отзывы о потерянном багаже на портале Trustpilot и в СМИ. Результаты изрядно удивили — лучшими оказались бюджетные авиакомпании Ryanair и Jet2. А худшей в рейтинге оказалась компания British Airways.

Согласно исследованию, премиум-авиакомпания теряет около 21 чемодана на 1000 пассажиров. Вероятность потери багажа пассажира British Airways составляет 2,10%.

Второе место заняла компания TUI с 6 случаями потери багажа на 1000 пассажиров и вероятностью 0,6%. Далее следуют Wizz Air и EasyJet, с 5 и 3 чемоданами на 1000 пассажиров соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о странной процедуре оздоровления детей в Англии. Также стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
