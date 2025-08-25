Додаткові збори в Європі для туристів — за що доведеться платити

Витрати в подорожах. Фото: Freepik

Зазвичай перед відпусткою ми завжди плануємо свій бюджет. Проте в іншій країні на туристів можуть очікувати незаплановані витрати на те, за що вони не звикли платити у себе вдома.

Про додаткові збори в Європі пише Fodors.

Плата за обслуговування в закладах

В таких популярних країнах як Японія чи Італія туристам, які хочуть поснідати чи повечеряти у кафе, а не взяти їжу із закладу з собою, доведеться платити більше. В кожен рахунок клієнта автоматично включається плата за обслуговування.

Плата за приправи

Ми звикли до того, що перець, сіль та інші спеції доступні в закладах без додаткової платити. Проте в Угорщині, Словаччині та Австралії вартість приправ включають в рахунок.

Ресторан за кордоном. Фото: Freepik

Плата за постільну білизну

В Україні ми звикли, що постіль автоматично включають в рахунок за проживання в номері готелю чи хостела, в Ісландії, Франції, Фінляндії та Швеції за неї стягують додатковий збір.

Додаткові збори для туристів

В Барселоні, Парижі, Амстердамі мандрівникам доведеться платити збір за проживання в готелі. Також варто бути готовим до того, що місцева влада Кенії встановила додаткові збори для туристів на квитки в музеї та інші заклади.

