Таїланд роздає туристам безкоштовні авіаквитки — деталі

Влада Таїланду намагається пом'якшити проблеми надмірного туризму в країні. Після завершення сезону мандрівникам компенсуватимуть витрати на внутрішні польоти.

Зазначається, що Міністерство туризму і спорту Таїланду запропонувало роздати іноземцям 200 000 квитків на внутрішні авіарейси, які прилетять до країни в період з вересня по листопад.

Ідея полягає в тому, щоб заохотити відпочивальників відвідувати країну в низький сезон і вирушати в ті частини Таїланду, які менш заселені туристами.

Щоб скористатися пропозицією, туристам необхідно зберегти авіаквиток на міжнародний рейс (прибуття на човні або автобусі не рахується). Уряд покриє вартість одностороннього внутрішнього рейсу до 1 750 батів (45 євро) та двостороннього рейсу до 3 500 батів (85 євро).

Наразі до програми приєдналися шість авіакомпаній — Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air та Thai Vietjet. Окрім того, турист без жодних доплат може взяти на борт літака до 20 кг багажу.

Програма ще не затверджена урядом Таїланду, хоча очікується, що це відбудеться найближчим часом.

