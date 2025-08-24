Відео
Головна Travel Популярний курорт даруватиме туристам безкоштовні авіаквитки

Популярний курорт даруватиме туристам безкоштовні авіаквитки

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 20:01
Таїланд роздає туристам безкоштовні авіаквитки — деталі
Аеропорт. Фото: freepik.com

Влада Таїланду намагається пом'якшити проблеми надмірного туризму в країні. Після завершення сезону мандрівникам компенсуватимуть витрати на внутрішні польоти.

Про це пише The Mirror UK.

Читайте також:

Як подорожувати Таїландом безкоштовно

Зазначається, що Міністерство туризму і спорту Таїланду запропонувало роздати іноземцям 200 000 квитків на внутрішні авіарейси, які прилетять до країни в період з вересня по листопад.

Ідея полягає в тому, щоб заохотити відпочивальників відвідувати країну в низький сезон і вирушати в ті частини Таїланду, які менш заселені туристами.

Щоб скористатися пропозицією, туристам необхідно зберегти авіаквиток на міжнародний рейс (прибуття на човні або автобусі не рахується). Уряд покриє вартість одностороннього внутрішнього рейсу до 1 750 батів (45 євро) та двостороннього рейсу до 3 500 батів (85 євро).

null
Відпочинок в Таїланді. Фото: freepik.com

Наразі до програми приєдналися шість авіакомпаній — Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air та Thai Vietjet. Окрім того, турист без жодних доплат може взяти на борт літака до 20 кг багажу.

Програма ще не затверджена урядом Таїланду, хоча очікується, що це відбудеться найближчим часом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга. Також наша редакція розповідала, в яких популярних країнах можна відпочити протягом наступних місяців у форматі all inclusive за відносно невеликі кошти.

авіарейси подорож Таїланд літаки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
