Таиланд раздает туристам бесплатные авиабилеты - детали

Власти Таиланда пытаются смягчить проблемы чрезмерного туризма в стране. После завершения сезона путешественникам будут компенсировать расходы на внутренние полеты.

Отмечается, что Министерство туризма и спорта Таиланда предложило раздать иностранцам 200 000 билетов на внутренние авиарейсы, которые прилетят в страну в период с сентября по ноябрь.

Идея заключается в том, чтобы поощрить отдыхающих посещать страну в низкий сезон и отправляться в те части Таиланда, которые менее заселены туристами.

Чтобы воспользоваться предложением, туристам необходимо сохранить авиабилет на международный рейс (прибытие на лодке или автобусе не считается). Правительство покроет стоимость одностороннего внутреннего рейса до 1 750 батов (45 евро) и двустороннего рейса до 3 500 батов (85 евро).

Сейчас к программе присоединились шесть авиакомпаний — Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air и Thai Vietjet. Кроме того, турист без всяких доплат может взять на борт самолета до 20 кг багажа.

Программа еще не утверждена правительством Таиланда, хотя ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Программа еще не утверждена правительством Таиланда, хотя ожидается, что это произойдет в ближайшее время.