Популярный курорт будет дарить туристам бесплатные авиабилеты

Популярный курорт будет дарить туристам бесплатные авиабилеты

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 20:01
Таиланд раздает туристам бесплатные авиабилеты - детали
Аэропорт. Фото: freepik.com

Власти Таиланда пытаются смягчить проблемы чрезмерного туризма в стране. После завершения сезона путешественникам будут компенсировать расходы на внутренние полеты.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Как путешествовать по Таиланду бесплатно

Отмечается, что Министерство туризма и спорта Таиланда предложило раздать иностранцам 200 000 билетов на внутренние авиарейсы, которые прилетят в страну в период с сентября по ноябрь.

Идея заключается в том, чтобы поощрить отдыхающих посещать страну в низкий сезон и отправляться в те части Таиланда, которые менее заселены туристами.

Чтобы воспользоваться предложением, туристам необходимо сохранить авиабилет на международный рейс (прибытие на лодке или автобусе не считается). Правительство покроет стоимость одностороннего внутреннего рейса до 1 750 батов (45 евро) и двустороннего рейса до 3 500 батов (85 евро).

null
Отдых в Таиланде. Фото: freepik.com

Сейчас к программе присоединились шесть авиакомпаний — Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air и Thai Vietjet. Кроме того, турист без всяких доплат может взять на борт самолета до 20 кг багажа.

Программа еще не утверждена правительством Таиланда, хотя ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга. Также наша редакция рассказывала, в каких популярных странах можно отдохнуть в течение следующих месяцев в формате all inclusive за относительно небольшие деньги.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
