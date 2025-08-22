Рай для геймерів в Європі — куди поїхати тим, хто обожнює відеоігри

Місто в Німеччині з готичними соборами, яке обожнюють геймери
Якщо ви затятий геймер чи батьки, які хочуть захопити відпочинком примхливого підлітка — варто забронювати відпустку у прекрасному німецькому місті Кельн. Щороку сюди з'їжджаються сотні тисяч шанувальників відеоігор.
Про це пише Daily Express.
Чим унікальне місто Кельн
Кельн відомий своєю унікальною архітектурою, зокрема величним собором, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він є найбільшим собором у світі та третьою за величиною церквою після Ульмського собору та Базиліки Богоматері Миру. Його висота сягає 157,2 метра.
Кельн також є місцем проведення Gamescom — найбільшої у світі виставки відеоігор, яка щороку в серпні приваблює сотні тисяч геймерів. Її організаторами виступають Xbox, Nintendo, SEGA, Bethesda, Bandai Namco і Capcom та інші. Відвідувачі можуть пограти в демо-версії нових і майбутніх ігор для PlayStation, Xbox, ПК і Nintendo Switch ще до їх виходу.
Квитки на такий захід стартують від 30 євро. Як додатковий бонус, до кожного квитка на Gamescom додається проїзний квиток на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Кельн сподобається не лише геймерам. Окрім собору, туристів точно вразить старе місто, Ботанічний сад і гавань Рейнхау.
Для ласунів є Музей шоколаду, а також Музей Людвіга, який може похвалитися найбільшою колекцією поп-арту за межами США. В ньому зберігається третя за величиною колекція картин Пікассо у світі.
