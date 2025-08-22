Відео
Головна Travel Місто в Німеччині з готичними соборами, яке обожнюють геймери

Місто в Німеччині з готичними соборами, яке обожнюють геймери

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 09:07
Рай для геймерів в Європі — куди поїхати тим, хто обожнює відеоігри
Краєвиди Кельна. Фото: tripadvisor.com

Якщо ви затятий геймер чи батьки, які хочуть захопити відпочинком примхливого підлітка — варто забронювати відпустку у прекрасному німецькому місті Кельн. Щороку сюди з'їжджаються сотні тисяч шанувальників відеоігор.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Чим унікальне місто Кельн

Кельн відомий своєю унікальною архітектурою, зокрема величним собором, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він є найбільшим собором у світі та третьою за величиною церквою після Ульмського собору та Базиліки Богоматері Миру. Його висота сягає 157,2 метра.

Місто в Німеччині з готичними соборами, яке обожнюють геймери - фото 1
Краєвиди Кельна. Фото: tripadvisor.com

Кельн також є місцем проведення Gamescom — найбільшої у світі виставки відеоігор, яка щороку в серпні приваблює сотні тисяч геймерів. Її організаторами виступають Xbox, Nintendo, SEGA, Bethesda, Bandai Namco і Capcom та інші. Відвідувачі можуть пограти в демо-версії нових і майбутніх ігор для PlayStation, Xbox, ПК і Nintendo Switch ще до їх виходу.

Квитки на такий захід стартують від 30 євро. Як додатковий бонус, до кожного квитка на Gamescom додається проїзний квиток на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Кельн сподобається не лише геймерам. Окрім собору, туристів точно вразить старе місто, Ботанічний сад і гавань Рейнхау.

Для ласунів є Музей шоколаду, а також Музей Людвіга, який може похвалитися найбільшою колекцією поп-арту за межами США. В ньому зберігається третя за величиною колекція картин Пікассо у світі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також ми писали, чому в Англії малюків саджали в клітки для курей.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
