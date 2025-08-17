Відео
Туристка показала додаток, який замінює сім-карту за кордоном

Туристка показала додаток, який замінює сім-карту за кордоном

Дата публікації: 17 серпня 2025 13:26
Застосунок для того, щоб придбати e-sim у будь-якій країні світу
Турист користується телефоном. Фото: freepik.com

У сучасному світі важко уявити своє життя без зв'язку та інтернету. Проте мандрівникам може обійтися в "копійочку" нова сім-карта в аеропорту.

Досвідчена туристка sofia.rist поділилася в TikTok додатком, за допомогою якого можна придбати e-sim будь-якої країни світу онлайн.

Читайте також:

Як зекономити на зв'язку в подорожі

Досвідчена мандрівниця показала, як зекономити та не переставляти сім-картки в кожному аеропорту. Вона порадила корисний додаток буквально на всі випадки життя.

В застосунку ви можете обрати оператора e-sim у потрібній вам країні. Він пропонує буквально зв'язок у будь-якій частині світу. Корисний додаток має назву Airalo. Він доступний не лише на iPhone, а й на Android.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на популярному європейському курорті ввели суворі штрафи для мандрівників. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink, і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
