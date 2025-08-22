Видео
Город в Германии с готическими соборами, который обожают геймеры

22 августа 2025 09:07
Рай для геймеров в Европе - куда поехать тем, кто обожает видеоигры
Пейзажи Кельна. Фото: tripadvisor.com

Если вы ярый геймер или родители, которые хотят увлечь отдыхом капризного подростка — стоит забронировать отпуск в прекрасном немецком городе Кельн. Ежегодно сюда съезжаются сотни тысяч поклонников видеоигр.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Чем уникален город Кельн

Кельн известен своей уникальной архитектурой, в частности величественным собором, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является крупнейшим собором в мире и третьей по величине церковью после Ульмского собора и Базилики Богоматери Мира. Его высота достигает 157,2 метра.

Місто в Німеччині з готичними соборами, яке обожнюють геймери - фото 1
Пейзажи Кельна. Фото: tripadvisor.com

Кельн также является местом проведения Gamescom — крупнейшей в мире выставки видеоигр, которая ежегодно в августе привлекает сотни тысяч геймеров. Ее организаторами выступают Xbox, Nintendo, SEGA, Bethesda, Bandai Namco и Capcom и другие. Посетители могут поиграть в демо-версии новых и будущих игр для PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch еще до их выхода.

Билеты на такое мероприятие стартуют от 30 евро. В качестве дополнительного бонуса, к каждому билету на Gamescom прилагается проездной билет на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кельн понравится не только геймерам. Кроме собора, туристов точно поразит старый город, Ботанический сад и гавань Рейнхау.

Для сладкоежек есть Музей шоколада, а также Музей Людвига, который может похвастаться самой большой коллекцией поп-арта за пределами США. В нем хранится третья по величине коллекция картин Пикассо в мире.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также мы писали, почему в Англии малышей сажали в клетки для кур.

