Главная Travel Сборы за постель и приправы — за что надо доплачивать заграницей

Сборы за постель и приправы — за что надо доплачивать заграницей

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:23
Дополнительные сборы в Европе для туристов - за что придется платить
Расходы в путешествиях. Фото: Freepik

Обычно перед отпуском мы всегда планируем свой бюджет. Однако в другой стране туристов могут ожидать незапланированные расходы на то, за что они не привыкли платить у себя дома.

О дополнительных сборах в Европе пишет Fodors.

Читайте также:

Плата за обслуживание в заведениях

В таких популярных странах как Япония или Италия туристам, которые хотят позавтракать или поужинать в кафе, а не взять еду из заведения с собой, придется платить больше. В каждый счет клиента автоматически включается плата за обслуживание.

Плата за приправы

Мы привыкли к тому, что перец, соль и другие специи доступны в заведениях без дополнительной платы. Однако в Венгрии, Словакии и Австралии стоимость приправ включают в счет.

Збори за постіль та приправи — за що треба доплачувати закордоном - фото 1
Ресторан за границей. Фото: Freepik

Плата за постельное белье

В Украине мы привыкли, что постель автоматически включают в счет за проживание в номере отеля или хостела, в Исландии, Франции, Финляндии и Швеции за нее взимают дополнительный сбор.

Дополнительные сборы для туристов

В Барселоне, Париже, Амстердаме путешественникам придется платить сбор за проживание в отеле. Также стоит быть готовым к тому, что местные власти Кении установили дополнительные сборы для туристов на билеты в музеи и другие заведения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство туризма и спорта Таиланда предложило раздать иностранцам 200 000 бесплатных билетов. Также мы писали, где в Украине можно сделать атмосферные фото на фоне кустов гортензий.

Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
