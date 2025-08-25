Дополнительные сборы в Европе для туристов - за что придется платить

Расходы в путешествиях. Фото: Freepik

Обычно перед отпуском мы всегда планируем свой бюджет. Однако в другой стране туристов могут ожидать незапланированные расходы на то, за что они не привыкли платить у себя дома.

О дополнительных сборах в Европе пишет Fodors.

Плата за обслуживание в заведениях

В таких популярных странах как Япония или Италия туристам, которые хотят позавтракать или поужинать в кафе, а не взять еду из заведения с собой, придется платить больше. В каждый счет клиента автоматически включается плата за обслуживание.

Плата за приправы

Мы привыкли к тому, что перец, соль и другие специи доступны в заведениях без дополнительной платы. Однако в Венгрии, Словакии и Австралии стоимость приправ включают в счет.

Ресторан за границей. Фото: Freepik

Плата за постельное белье

В Украине мы привыкли, что постель автоматически включают в счет за проживание в номере отеля или хостела, в Исландии, Франции, Финляндии и Швеции за нее взимают дополнительный сбор.

Дополнительные сборы для туристов

В Барселоне, Париже, Амстердаме путешественникам придется платить сбор за проживание в отеле. Также стоит быть готовым к тому, что местные власти Кении установили дополнительные сборы для туристов на билеты в музеи и другие заведения.

