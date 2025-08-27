Красивий парк за 2 години їзди від Києва — куди поїхати на вихідні

Парк "Софіївка" в Умані. Фото: kalyna-tour.lviv.ua

Із сучасним ритмом життя не завжди є можливість виділяти багато часу на подорожі. Проте кияни мають можливість відвідати неймовірний парк за 2 години їзди від столиці.

Локацією поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Чим унікальний парк "Софіївка"

Блогер розповів, що парк є одним із найбільших та найгарніших в Європі. Він розташований в Умані — в декількох годинах їзди на авто від Києва. В "Софіївці" багато розкішних фонтанів, водоспадів та озер.

Відвідувачі можуть покататися на човні та насолодитися краєвидами чи просто погуляти величезною територією парку.

Мандрівник розповів, що вся "Софіївка" створювалася для однієї людини. Його подарував дружині польський граф Потоцький.

