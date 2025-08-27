Відео
Головна Travel Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва

Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 21:07
Красивий парк за 2 години їзди від Києва — куди поїхати на вихідні
Парк "Софіївка" в Умані. Фото: kalyna-tour.lviv.ua

Із сучасним ритмом життя не завжди є можливість виділяти багато часу на подорожі. Проте кияни мають можливість відвідати неймовірний парк за 2 години їзди від столиці.

Локацією поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Читайте також:

Чим унікальний парк "Софіївка"

Блогер розповів, що парк є одним із найбільших та найгарніших в Європі. Він розташований в Умані — в декількох годинах їзди на авто від Києва. В "Софіївці" багато розкішних фонтанів, водоспадів та озер.

Відвідувачі можуть покататися на човні та насолодитися краєвидами чи просто погуляти величезною територією парку.

Мандрівник розповів, що вся "Софіївка" створювалася для однієї людини. Його подарував дружині польський граф Потоцький.

@vadymgrinko

Зберігайте ідею для маленької подорожі з Києва 🗺️😍

♬ Following The Sun (Whistle Version) - SUPER-Hi & NEEKA

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести відпустку в Європі у вересні-жовтні. Також ми писали, де в Україні можна зробити атмосферні фото на тлі кущів гортензії.

Київ подорож Умань парки туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
