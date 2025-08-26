Видео
Топ-5 самых безопасных стран мира

Топ-5 самых безопасных стран мира

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 12:37
Самые безопасные страны мира - рейтинг, куда отправиться на отдых
Туристка наслаждается пейзажами. Фото: freepik.com

Аналитики Global Peace Index обнародовали рейтинг самых безопасных стран мира. Несмотря на увеличение количества вооруженных конфликтов во всем мире, в сфере безопасности и защиты за последний год было зафиксировано улучшение.

Об этом пишет Daily Express.

5. Швейцария

Швейцария имеет низкий уровень тяжких преступлений, а также надежную систему здравоохранения. Страна среди Альп, озер и долин, высеченных ледниками, является одной из самых богатых стран мира и на протяжении веков известна своим нейтралитетом. Этот принцип запрещает Швейцарии участвовать в войнах между другими государствами и вступать в военные союзы.

4. Австрия

Это безопасная страна с низким уровнем преступности и высоким качеством жизни, которая опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Страна популярна среди туристов и известна своей богатой историей, имперской архитектурой, музыкальным наследием и яркой культурной жизнью.

3. Новая Зеландия

Новая Зеландия постоянно занимает высшие позиции в глобальных индексах мира и безопасности и имеет низкий уровень преступности. Это одна из немногих стран, которая может похвастаться невероятными пляжами и горными хребтами.

2. Ирландия

Известная своей богатой историей и старинными замками, Ирландия не только радушно принимает туристов, но и сохраняет свою позицию второй самой безопасной страны мира. 

1. Исландия

Страна, которая может похвастаться невероятными ледниками, вулканами, горячими источниками и водопадами, в очередной раз была признана самой безопасной страной мира. В Исландии даже нет армии, а ее полицейские не носят оружия.

путешествие рейтинг Исландия Австрия туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
