Самые безопасные страны мира - рейтинг, куда отправиться на отдых

Топ-5 самых безопасных стран мира
Аналитики Global Peace Index обнародовали рейтинг самых безопасных стран мира. Несмотря на увеличение количества вооруженных конфликтов во всем мире, в сфере безопасности и защиты за последний год было зафиксировано улучшение.
Об этом пишет Daily Express.
5. Швейцария
Швейцария имеет низкий уровень тяжких преступлений, а также надежную систему здравоохранения. Страна среди Альп, озер и долин, высеченных ледниками, является одной из самых богатых стран мира и на протяжении веков известна своим нейтралитетом. Этот принцип запрещает Швейцарии участвовать в войнах между другими государствами и вступать в военные союзы.
4. Австрия
Это безопасная страна с низким уровнем преступности и высоким качеством жизни, которая опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Страна популярна среди туристов и известна своей богатой историей, имперской архитектурой, музыкальным наследием и яркой культурной жизнью.
3. Новая Зеландия
Новая Зеландия постоянно занимает высшие позиции в глобальных индексах мира и безопасности и имеет низкий уровень преступности. Это одна из немногих стран, которая может похвастаться невероятными пляжами и горными хребтами.
2. Ирландия
Известная своей богатой историей и старинными замками, Ирландия не только радушно принимает туристов, но и сохраняет свою позицию второй самой безопасной страны мира.
1. Исландия
Страна, которая может похвастаться невероятными ледниками, вулканами, горячими источниками и водопадами, в очередной раз была признана самой безопасной страной мира. В Исландии даже нет армии, а ее полицейские не носят оружия.
Напомним, ранее мы рассказывали о странной процедуре оздоровления детей в Англии. Также мы писали о дополнительных сборах для туристов в странах Европы.
Читайте Новини.LIVE!