Найбезпечніші країни світу — рейтинг, куди вирушити на відпочинок

Топ-5 найбезпечніших країн світу
Аналітики Global Peace Index оприлюднили рейтинг найбезпечніших країн світу. Попри збільшення кількості збройних конфліктів у всьому світі, у сфері безпеки та захисту за останній рік було зафіксовано поліпшення.
Про це пише Daily Express.
5. Швейцарія
Швейцарія має низький рівень тяжких злочинів, а також надійну систему охорони здоров'я. Країна серед Альп, озер і долин, висічених льодовиками, є однією з найбагатших країн світу і протягом століть відома своїм нейтралітетом. Цей принцип забороняє Швейцарії брати участь у війнах між іншими державами та вступати у військові союзи.
4. Австрія
Це безпечна країна з низьким рівнем злочинності та високою якістю життя, яка опустилася на одну позицію в порівнянні з минулим роком. Країна є популярною серед туристів та відома своєю багатою історією, імперською архітектурою, музичною спадщиною та яскравим культурним життям.
3. Нова Зеландія
Нова Зеландія постійно займає вищі позиції в глобальних індексах миру та безпеки й має низький рівень злочинності. Це одна з небагатьох країн, яка може похвалитися неймовірними пляжами та гірськими хребтами.
2. Ірландія
Відома своєю багатою історією та старовинними замками, Ірландія не тільки радо приймає туристів, але й зберігає свою позицію другої найбезпечнішої країни світу.
1. Ісландія
Країна, яка може похвалитися неймовірними льодовиками, вулканами, гарячими джерелами та водоспадами, вчергове була визнана найбезпечнішою країною світу. В Ісландії навіть не має армії, а її поліцейські не носять зброї.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивну процедуру оздоровлення дітей в Англії. Також ми писали про додаткові збори для туристів в країнах Європи.
Читайте Новини.LIVE!