Головна Travel Топ-5 найбезпечніших країн світу

Топ-5 найбезпечніших країн світу

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:37
Найбезпечніші країни світу — рейтинг, куди вирушити на відпочинок
Туристка насолоджується краєвидами. Фото: freepik.com

Аналітики Global Peace Index оприлюднили рейтинг найбезпечніших країн світу. Попри збільшення кількості збройних конфліктів у всьому світі, у сфері безпеки та захисту за останній рік було зафіксовано поліпшення. 

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

5. Швейцарія

 Швейцарія має низький рівень тяжких злочинів, а також надійну систему охорони здоров'я. Країна серед Альп, озер і долин, висічених льодовиками, є однією з найбагатших країн світу і протягом століть відома своїм нейтралітетом. Цей принцип забороняє Швейцарії  брати участь у війнах між іншими державами та вступати у військові союзи.

4. Австрія

Це безпечна країна з низьким рівнем злочинності та високою якістю життя, яка опустилася на одну позицію в порівнянні з минулим роком. Країна є популярною серед туристів та відома своєю багатою історією, імперською архітектурою, музичною спадщиною та яскравим культурним життям.

3. Нова Зеландія

Нова Зеландія постійно займає вищі позиції в глобальних індексах миру та безпеки й має низький рівень злочинності. Це одна з небагатьох країн, яка може похвалитися неймовірними пляжами та гірськими хребтами.

2. Ірландія

Відома своєю багатою історією та старовинними замками, Ірландія не тільки радо приймає туристів, але й зберігає свою позицію другої найбезпечнішої країни світу. 

1. Ісландія

Країна, яка може похвалитися неймовірними льодовиками, вулканами, гарячими джерелами та водоспадами, вчергове була визнана найбезпечнішою країною світу. В Ісландії навіть не має армії, а її поліцейські не носять зброї.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивну процедуру оздоровлення дітей в Англії. Також ми писали про додаткові збори для туристів в країнах Європи.

подорож рейтинг Ісландія Австрія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
